Slavia Prag Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Çekya temsilcisi Slavia Prag, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miroslav Stoch için bir kez daha devreye girdi.



Çek basınına yansıyan haberde Slavia Prag yetkililerinin Miroslav Stoch'un transferi konusunda yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Slavia Prag Başkan Yardımcısı Jaroslav Tvrdik de daha önce yaptığı açıklamada Stoch'a bir ilgileri olduğunu itiraf etmişti.



Çek basınına göre Slavia Prag, Stoch için bir kez daha devreye girdi ve olumlu geçen görüşmeler sonrasında transfer kısa bir süre içerisinde açıklanacak. Çek Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Slavia Prag Hamit Altıntop, Ruslan Rotan, Danny, gibi isimleri de kadrosuna kattı.



Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yeni sezon planlarında yer almayan Slovak yıldız ile Spor Toto Süper Lig'den de birçok kulüp ilgileniyor.



27 yaşındaki Miroslav Stoch'un sözleşmesi 2017/2018 sezonunun sonunda bitiyor.

Kaynak:Sporx