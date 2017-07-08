Skrtel'in Mehmet Ekici şaşkınlığı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın tecrübeli defans oyuncusu Skrtel, düzenlediği basın toplantısında kampın verimli ve yoğun geçtiğini söyledi.

Kamp döneminin Topuk Yaylası etabının sonlarına geldiğini dile getiren Skrtel, "Şu anda buradayız, önümüzdeki hafta İsviçre'de olacağız. Hazırlıklarımız orada sürecek. Sezon başı iyi hazırlanıp en fit düzeye gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"Burada büyük oyuncular ve onların büyük hırsları var"

Türkiye'nin en büyük kulübünde olduklarını ifade eden Skrtel, "Burada oynayan büyük oyuncular ve onların büyük hırsları var. En yüksek düzeyli hırslar var ama kendimizi bu anlamda baskı altına sokmamalıyız. Maç maç devam etmeli ve maç maç yolumuza bakmalıyız. Alabildiğimiz en fazla sayıda puanı almaya gayret göstermeliyiz. Geçtiğimiz sezon aslında biz şunu gösterdik; büyük maçlarda ligin ilk dördündeki takımlara karşı son derece iyi performanslar gösterdiğimizi gördük. Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Başakşehir'e karşı oynadığımız maçlarda sadece Başakşehir deplasmanında mağlubiyeti yaşadık" değerlendirmelerinde bulundu.

Takım olarak geçen sezon güzel skorlar aldıklarını vurgulayan tecrübeli savunma oyuncusu, "Ama lig tablosunu ortasından alt tarafta kalan takımlara karşı fazla sayıda puan kaybı yaşadık. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalı ve bu hazırlığımızı sahaya yansıtmalıyız. Alabildiğimiz en fazla puanı almalıyız." şeklinde konuştu.

"Mehmet Ekici beni şaşırtıyor"

Takım içinde önemli birliktelik yaşadıklarını aktaran Skrtel, "Şu ana kadar yaptığımız idmanlarda izlediğim Mehmet Ekici çok iyi işler yapıyor, beni şaşırtıyor. Takıma çok katkısı olacak ve takımın çok önemli bir parçası olacak" dedi.

"Valbuena ve Dirar yorumu"

Yeni transferler Valbuena ve Dirar'ın çok kaliteli isimler olduğunu dile getiren Skrtel, sözlerini şöyle tamamladı;