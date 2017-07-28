SKHB Genel Sekreteri Sağlam, gıda zehirlenmesi geçiren işçileri ziyaret etti

Genel Sekreter Sağlam, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Günibirlik Servisi’nde müşahide altında tutulan işçilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. İşçilere ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Sağlam, “Özellikle sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri kendini daha çok göstere biliyor. Dün yaşanan olayda da bir yemek firmasının çeşitli fabrikalara dağıttığı yemekten kaynaklandığı anlaşılan toplu bir gıda zehirlenmesi yaşanmış. Fabrikalardan mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle gelen işçilerden SAÜEAH 135 kişi, Toyotasa Acil Yardım Hastanesine 32 kişi, Yenikent Devlet Hastanesi’ne 13 kişi ve Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne 6 kişi başvurmuş. Toplamda hastanelerimize gıda zehirlenmesi şüphesiyle gelen 186 hasta tedavilerinin ardından taburcu edilirken 11 hasta gözlem altına alınmıştır. Hastaların hayati tehlikesi yok ve genel sağlık durumları iyi. Herkese bir kez daha geçmiş olsun diyoruz” dedi.