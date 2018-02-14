Skandalla ilgili Bakan'dan açıklama geldi

Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine haciz işlemi başlatılması olayı ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yozgat Barosuna, avukat hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için müracaatta bulunduk. Baroya çağrım: Bu konudaki disiplin hükümlerinin gereğinin yapılarak, dosya ile ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz." dedi.

ADALET BAKANLIĞI AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Adalet Bakanlığı'ndan, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında şehit Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, incelemelerin ardından Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğunu bildiği halde bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep ederek, İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ile 82/9. maddelerine aykırı davranan Yozgat Barosu'na kayıtlı avukat Emine Gün'e ilişkin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.