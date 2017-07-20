Skandalın diğer adı: İzmir Belediyesi… Vatandaşların canına tak etti!

İsmi sık sık skandallarla anılan İzmir Belediyesi yeni bir kriz ile tekrar gündemde. Sağladığı yetersiz hizmet ve sorunlu projelerle İzmirlileri canından bezdiren İzmir Belediyesi şimdi de trafik sıkışıklıkları ve toplu taşıma krizi ile anılıyor.

Bilindiği üzere İzmir Belediyesi’nin haklarını ödemediği metro çalışanları grev başlatmıştı. Bu problem yaklaşık 4 aydır çözülemediği gibi sorunlu projelerle birlikte kentte trafik sorunu baş gösterdi.

Durma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları farkındalık oluşturmak için internette ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma rezaleti’ başlığıyla bir kampanya başlattı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören kampanya mesajlar yağdı.

İşte o mesajlardan bazıları:

“Rezaletler devam etmektedir. 3-4 ay önce İZBAN Metro çalışanları ile anlaşamadığı için işçilerin greve gitmesi sonucu toplu taşımada kriz yaşanmıştı. Bu olanlardan hiç ders alınmamış gibi yaklaşık 10 gündür de İZDENİZ çalışanları grev yapmakta. Yani arabalı feribot ve vapur seferleri durmuş durumda. Olan vatandaşlara oluyor. Metrolar ana baba günü. İş saatlerinde ve İzmir sıcağında o kalabalıkta perişan bir vakitte yolculuk yapıyorsunuz.

Bu noktada kesinlikle grev yapan işçi kardeşlerimize kızmıyorum. Hakları neyse onun için ellerinden geleni yapsınlar. Kızdığım ise Belediye. 10 gündür vapur seferlerinden kaybettiği gelirleri zam olarak verselerdi muhtemelen böyle bir grev olmayacaktı. Hiç mi ders almadınız geçmişten?

Tabi rezaletler bununla da bitmiyor. En son bomba ise yeni yapılan tramvay seferlerine yolcu talebi planlandığı gibi çok olmadığı için, çok "değerli" belediyemiz, Karşıyaka - Mavişehir arasında bulunan taksi dolmuşçuların hattını iptal ediyor. Bu hattı Bostanlı-Medicalpark olarak değiştiriyor. Hem taksi dolmuşçular, hem de bu hattı sıklıkla kullanan Karşıyakalılar isyanda.

VALLAHİ YETTİ.”

“Dünyanın en berbat güzergahına tramvay yaptılar, patladı. Bedava olayından sonra tramvaya binen bir Allah'ın kulu yok. Neden binsinler, aynı güzergahtan zibilyon tane otobüs geçiyor, sizin saatte 5 km hızla giden tramvayınıza mı kaldı insanlar? Yıllardır iş çıkış saatlerinde trafiğin eksik olmadığı Alsancak'a tramvay yapıyorlar şimdi. O yol yeteri kadar dar, yarım saatte evimden Alsancak'a ulaşabiliyorken, Liman Caddesi'nde trafik bir başlıyor, cami durağına 1 saatte gidiyorsun. Çünkü o tramvay yolu her şeyi kilitledi, bununla yetinmediniz, ot bok aktarma otobüslerini sıkıştırdınız, berbat oldu.”

“Sadece merak ediyorum. İstanbul ve Ankara belediye şirketlerinde çalışan işçilere çok mu yüksek maaşlar veriliyor acaba. Verilmiyorsa orada neden bu kadar uzun süren grevler olmuyor. Oralarda yaşayıp bilen birileri aydınlatırsa mutlu olurum.”

Kaynak: yeniakit.com.tr