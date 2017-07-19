Skandal tasarıya ilk onay! Kudüs İsrail'in oluyor

Ortak Arap Listesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Knesset'in gelecekte İsrail'in Kudüs üzerindeki otoritesinde yapılacak herhangi bir değişikliğin önünü kesen yasa tasarısının ilk okumasını onayladığı belirtildi.

TASARI 80 ÜYENİN ONAYI OLMADAN DEĞİŞTİRİLEMİYOR

Yahudi Evi Partisi Milletvekili Shuli Moalem Refaeli tarafından sunulan tasarının, "Kudüs'ün, İsrail devletinin ve Yahudi halkının ebedi başkenti olduğu ve İsrail'in başkenti olması durumunun Knesset'teki 80 üyenin onayı olmadan hiç bir şekilde değiştirilemeyeceğini" öngördüğü kaydedildi.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ DE DESTEK VERDİ

Tasarının 120 üyeli parlamentoda 58 evet, 48 hayır oyuyla kabul edildiği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mensubu olduğu Likud partisinin de tasarıya destek verdiği aktarıldı.

KANUN OLABİLMESİ İÇİN 3 OYLAMADAN DAHA GEÇMESİ GEREKİYOR

Tasarının kanun olabilmesi için 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

TEPKİ GECİKMEDİ: "ULUSLARARASI TOPLUM DİKKATE ALMIYOR"

Öte yandan tasarıya tepki gösteren Ortak Arap Listesi milletvekili Yusuf Cebbarin, yaptığı yazılı açıklamada, bu tasarının uluslararası toplumun Doğu Kudüs'ün İsrail'e bağlanmasının meşru olmadığı yönündeki ittifakını dikkate almadığını belirtti.

"İSRAİL'İN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"

Cebbarin, "Bu yasa, Filistin halkının bağımsızlık ve otorite hakkını çiğnemeye çalışan işgal kanunları dizisine ekleniyor. Bugün bu kanunun onaylanması Filistin halkıyla her türlü barışçıl diyalog imkanlarını yok etmek isteyen işgalci ve sömürgeci hükümetin yüzünü bir kez daha ortaya çıkarıyor" ifadelerine yer verdi.

DOĞU KUDÜS 1967'DEN BERİ İSRAİL İŞGALİ ALTINDA

Filistinliler, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'ün başkent olacağı bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasını isterken, İsrail, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere bütün Kudüs'ün kendilerinin olduğunu ve öyle kalacağını savunuyor.