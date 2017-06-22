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Skandal raporu yazan Kati Piri'den Türkiye itirafı! Adil değil

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Birliği’nin Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat konusunda adil davranmadığını ve Türkiye'nin haklı olduğunu itiraf etti.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:12
Skandal raporu yazan Kati Piri'den Türkiye itirafı! Adil değil

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, bu hafta içinde Brüksel'deki toplantısında içinde skandal ifadeler bulunan Türkiye raporunu onayladı.

Raporda, 16 Nisan'da referanduma götürülen ve başkanlık sisteminin getirilmesini öngören anayasa değişikliklerinin planlandığı gibi 2019 yılında yürürlüğe girmesi halinde Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yinelendi.

Rapor, 3'e karşı 51 oyla kabul edilirken, 14 üye de çekimser kaldı. Parlamento Genel Kurulu'nda ise Temmuz ayındaki oturumlar sırasında raporun oylanması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

"TÜRKİYE İÇİN HER ZAMAN ÇİFTE STANDART OLDU"

AB'nin Türkiye'ye verdiği sözleri tuttuğunu düşünüyor musunuz?

Türkiye söz konusu olduğunda her zaman bir çifte standart olmuştur. Türkiye'nin katılımı bugüne kadarki en tartışmalı süreç oldu.

Bugün ise AB'nin bir yanda İngiltere'nin üyelikten ayrılması, mali krizin devamı, göç gibi aynı anda birçok konuyla uğraştığı tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu da bazı kişilerin, büyüklüğü nedeniyle Türkiye'nin katılımına şüpheli yaklaşmalarına neden oluyor.

Türkiye aday ülke olarak kalmalı. Ancak hükümetin uyguladığı politikalar AB'ye yaklaştıran değil, AB'den uzaklaştıran adımlar. Ve bunun sonuçları olmalı.

TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANILIYOR MU?

Tamam ama vize serbestisi konusunda AB halen adım atmış değil. Üstelik, Ukrayna gibi büyük bir ülkeye ve Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek gibi Türkiye'den bazı alanlarda daha geri ülkelere vizesiz seyahat hakkı verildi. Sizce AB Türkiye'ye adil davranıyor mu?

Bu konuda hayır. Birçok Avrupalı, vize uygulamasının kaldırılmasının çalışma ve oturma izni verileceği anlamına gelmediğini bilmiyor. Siyasetçilerin bunu anlatması lazım.

Normalde bu durumda teknik düzeyde olan kriterler, göç anlaşması gibi büyük bir anlaşmanın parçası olunca siyasi bir karakter kazandı. Son teknik koşulun da yerine getirilmesi halinde parlamentoda vizelerin kaldırılmasının büyük bir çoğunlukla onaylanacağını düşünüyorum. Bu konuda biz bir sorun çıkarmayacağız.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:12
  1. Kati Piri
  2. Avrupa Birliği
  3. Avrupa Birliği müzakereleri
  4. ab vize serbestisi
  • HACIHACI2 sa önce
    Sizin dpstluğunuz bizim için azap ve zilletdir.Zira siz sizin gibileri seversiniz,sizden adalet bekleyenin ya aklı kıttır yada sizin gibidir.Lekum dinikum veliye din.
  • EnesburakEnesburak2 sa önce
    Neden hala AB deliliğimiz devam ediyor. AB ye bizi islmaniyetten vazgeçmeden alırlar mı.
  • Cihangir Cihangir2 sa önce
    Son teknik koşul da "teröristlerimi rahat bırak" değil mi? Allah ın izniyle yeni romayı da başınıza yıkacağız. It gibi korkuyorsunuz türkten. Üstelik böyle güçsüzken bile.
  • Emir irfan Emir irfan 3 sa önce
    Avrupa nin sonu eyy musluman kardeşlerim mevla tealanin izniyle bu ulke uçuşa gecmek uzere bu senin benim onun gayretiyle degil Allah cc dilemesiyle oluyor bundan dolaya hiçbir munafik ikiyuzlu ulkeye ve şahislara duygusal davranmak yok zaten duygusalve muslumanliği cani gonulden yaşamayanlari bu mesajim ilgilendirmiyor ..vessalam
  • halil yilmazhalil yilmaz3 sa önce
    bu bayanin gercekleri söylemesi avrupada olusan türkiye zihniyetini deyistirmiyor malesef A.B.V
  • Hy-hyHy-hy3 sa önce
    Günahmı çıkartıyor.Sen itiraf etsen ne olur etmesen ne olur.Biz yokuz.Size iyi dağılma süreçleri ......beter olun......
  • Mustafa Mustafa 3 sa önce
    Bıktık iki yüzlü tavirlarinizdan avrupa değerleri yalandolan. Hepimiz gördük sizin ne mal olduğunuzu. Size insan demeye dilimiz varmıyor. Kokuşmuş degerleriniz yerin dibine geçsin.
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