Skandal program Survivor yine başlıyor! RTÜK nerede?

YENİAKİT.COM.TR - Türkiye'de magazin muhabirliğinden televizyon patronluğuna yükselen Acun Ilıcalı'nın bu seviyeye nasıl geldiği halen gizemini korurken, Acun'un büyük gelirler elde ettiği skandal yarışma programı Survivor yeniden ekranlara geliyor.

Survivor Türk toplumunun dini ve manevi değelerine tamamen ters bir içeriğe sahip. Kadın ve erkeklerin aynı adada kaldığı ve her türlü iğrençliğin yaşandığı yarışma programı yeniden Müslüman Türk millletinin televizyon ekranlarında gösterilecek.

KADIN ERKEK İÇ İÇE!

Kadınların mahrem yerlerinin açıkça gösterildiği ve tanımadıkları erkeklerle aynı adada yaşama mecburiyetinde bırakıldığı yarışmada insanlık değerleri de ayaklar altına alınıyor. Evrimci bir yaklaşımla insanları adeta hayvanlaştırma amacı güden programda bilerek aç bırakılan yarışmacılar insani duyguları bir yana bırakarak birbirlerine düşman hale getiriliyor ve acımasızca mücadele içerisine girmeleri isteniyor. Her hafta SMS oylaması yapılarak da büyük gelir elde ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı Survivor'un dışında da skandal programlara imza atıyor. "Bu Tarz Benim", "İşte Benim Stilim" gibi kadını bir meta ve sömürü aracı olarak kullanan programlar toplumdan büyük tepki çekiyor.

EŞCİNSELLİK ÖZENDİRİLİYOR

Öte yandan Türk gençliğine empoze edilmeye çalışılan eşcinsel sapkınlığı 'meşru' göstermek adına "Kerimcan Durmaz" gibi 'gay' olduğu bilinen isimleri ekranlarına taşımayı adeta bir adet haline getiren Acun'un kanalı konusunda RTÜK halen sessizliğini koruyor. Duyarlı Müslümanlar A9 kanalında yaptığı 'dini' içerikli programlarda 'kadın oynatan' Adnan Oktar konusunda devreye giren RTÜK'ün Acun'a karşı sessiz kalmasını ise tepkiyle karşılıyor.

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