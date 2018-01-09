Cem Yılmaz'ın son filmi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Profesör Doktor Orhan Kural, komedyen Cem Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yılmaz’ın, geçtiğimiz günlerde vizyona giren “Arif V 216” filminde çocuk ve gençleri tütün dolayısıyla bonzai, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara özendirdiğini öne süren Kural, suç duyurusu dilekçesinde, dosyanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosuna gönderilmesini talep etti.

Dilekçede, Yılmaz'ın daha öncede kendisine yapılan uyarıları hiçe sayarak ısrarcı bir tutumla Sinema-Terapi metodu uygulayarak büyük ihtimalle menfaat karşılığı bu tutumunu devam ettirdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetin bağımlılıkları azaltma yönünde aldığı doğru karar ve çıkan yasalara rağmen son yıllarda genç ve çocuklarda başta sigara, bonzai ve diğer bağımlılıklar maalesef hızla artmaktadır. Bunda en büyük rolü, yasa boşluklarından muhtemelen ısrarla menfaat karşılığı sinema ve sosyal medyadan istifade eden Cem Yılmaz gibi şöhretli, gençlerin örnek aldığı insanların ısrarlı ve planlı algı yönetimi uygulamasıdır” ifadeleri kullanıldı.

“BU FİLM İÇİN 2 GÜNDÜR ÇOK SAYIDA TELEFON ALDIK”

“Pek Yakında” filminde elinde sigara ile hastaneye giren Yılmaz’ın bu filmde ise sigarayla uçağa girdiği hatırlatılan dilekçede, “Amaç hep aynı. Yasaları çiğnetmek. Bu film hakkında iki gündür çok sayıda telefon aldık. Halkımızın bir bölümü artık gerçekleri anlamaya başladı. Yüksek miktarda ceza verilmediği veya denetimsiz bırakıldığı takdirde bu tür vakıaların tekerrür ettiği ve edeceği herkesçe malumdur. Kanun tütün ve uyuşturucu ürünlerinin bu tür yerlerde içilmesini ve tanıtımını yasakladığı halde gelecek nesillere kötü örnek olunmakta, tütün ve sigara fabrikalarının ekmeğine bal sürülmektedir. Bu tür vakalar tekrar ettiği takdirde sağlıklı bir toplumun ve nesillerin meydana gelmesi engellenecek aynı zamanda yüksek halk kitlelerinin zehirli maddelere müptela olması kaçınılmaz olacaktır ve olmaktadır” denildi.

PEK YAKINDA FİLMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA KAPANMIŞTI

Orhan Kural, Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı "Pek Yakında’’ filminde “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında Yılmaz'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Cem Yılmaz, Kural’ın filmde iddia ettiği gibi herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmediğini belirterek, “Filmde bu konuda en küçük bir işaret bulunmamaktadır. Filmimde kesinlikle sigaranın reklam ve tanıtımını yapmadım. Görülen sigara sahneleri hayatın doğal akışına uygun bir şekilde resmedilmiştir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti. Savcılık suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Yılmaz hakkında takipsizlik kararı vermişti.