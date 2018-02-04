Skandal olayın ardından Amedspor hizaya geldi

Geçen hafta pankart taşımamak için maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılıp 3 puan silme cezası alan 2. Lig ekibi Amedspor, bu hafta evinde çıktığı Tuzlaspor maçında Zeytin Dalı Harekatına destek pankartıyla sahaya çıktı.

Afrin operasyonu başladığı günden beri maçta takımların birlikte sahaya çıktığı, 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' yazılı pankartı Amedsporlu futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular birlikte taşıdı.