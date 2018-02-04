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Skandal olayın ardından Amedspor hizaya geldi

Geçen hafta Mehmetçik'e destek pankartını taşımamak için sahaya çıkmayan ve hükmen mağlubiyet ile puan silme cezası alan Amedspor, bu hafta kendi evindeki maça Zeytin Dalı Harekatına destek pankartıyla çıktı.

04 Şubat 2018 Pazar 17:47
Skandal olayın ardından Amedspor hizaya geldi

Geçen hafta pankart taşımamak için maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılıp 3 puan silme cezası alan 2. Lig ekibi Amedspor, bu hafta evinde çıktığı Tuzlaspor maçında Zeytin Dalı Harekatına destek pankartıyla sahaya çıktı.

Afrin operasyonu başladığı günden beri maçta takımların birlikte sahaya çıktığı, 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' yazılı pankartı Amedsporlu futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular birlikte taşıdı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 17:47
  1. Amedspor

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat17 dk önce
    Amed silporda bizimkürtlerde kardeşimiz bu vatan hepimizin..... pkk gibi kürt katillerine izin vermeyeceğiz bunlar ermeni örgütüdür ve kürt kızlarını daha kaldıran çocukları nı kaçıran kansız şerefsız bir ermeni örgütüdür
  • gümüşhaneli gümüşhaneli 22 dk önce
    böyle adam olacaksınız bu topraklarda
  • zzzzzz46 dk önce
    zorla güzellik olmaz neyse o olsunlar ama ligden çekilip kuzay ırağa yerleşsinler. samimi bulmuyorum.
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