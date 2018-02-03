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Skandal olay! Almanya'da Türklere saldırdılar!

PKK'nın birinci dereceden koruyuculuğunu üstlenen Almanya, terör yandaşlarını şımartmaya devam ediyor. Türkiye ve Türkler aleyhine düzenlenen gösterilerin hiçbirine müdahale edilmezken, iyice şımaran PKK destekçisi potansiyel teröristler, Türk vatandaşlarına saldırmaya başladı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:52
Skandal olay! Almanya'da Türklere saldırdılar!

PKK'yı destekleyen Almanya'nın ülkesinde beslediği terör destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırmaya devam ediyor. Salzgitter-Lebenstedt kentinde yapılan gösteri yerinden aracıyla geçen bir Türk, saldırıya uğradı.

"ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI"

Salzgitter-Lebenstedt kentinde yaşan 42 yaşındaki esnaf Bülent Demir, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.

Demir, ''600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:52
  1. Almanya
  2. Türkler
  3. PKK
  4. terör destekçileri

YORUM YAZ

  • AydınAydın1 sa önce
    Alayının . Mertlik beklemiyorduk zaten. JÖH-PÖH Afrine. Gazanız mübarek olsun aslan parçaları.
  • İkraİkra1 sa önce
    Besledigin yilanlar seni de sokar burgun merkel..
  • ihsanihsan1 sa önce
    kahpe alman ilk önce ülkendeki türk vatandaşlarının güvenliğini sağla çoğunun alman pasaportu var
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Almanyanın hedefi Avrupada algı oluşturup. Türkleri ve Kürtleri birbirine düşürmektik. Çopunluk Kürt müslümandur ve Türklerle akrabadır. Beslediklerise terörist hırıstıyan ermenilerdir. O terörister eninde sonunda onları vuracaktır.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Ne olmuş yani Türklere PKK 'lılar saldırmış. Saldıran yalnız PKK terörşstlerimi? FETÖ Almanya'da ne yapıyor? Eğitimlerini nasıl alıyorlar, kargahları hangi kilisenin eğitim binalarında ve Türkiye Cumhuriye'tine karşı ne planlar hazırlıyorlar? Bütün terör unsurları politik sığınmacı maskesiyle Almanya halkının ve diğer çalışanların vergisşyle besleniyor ve silahlandırılıyor. Nazi ideolojileri hortlatılıyor. İslama saldırılıyor. Velhasıl Almanya demokratik. Karışmayın adamlara. Onlar kendi kuyularını kendikeri kazıyorlar ve belalarını bulacaklar.Nazi Almanyasında önce komünistleri katlettiker, sosyal demokratkar ve diğerleri ses çıkartmadı. Sonranaziler sosyal demokratları imha ettiler. Konzervatif hırıstıyanlar ve kiliseler ses çıkarmadı. Naziler onlarıda imha eti ve kendinden olmuyan herkesi ya öldüedü yada yıllarca hapishanelerde çürüttü. Günümüzdede Almanyanın Nazi döneminden farkı yok. Fazlası var. Kendi emperyalist hedeflerive siyonizme hizmet için herşeyi mübah görüyorlar. Kendilerinden olmuyana hayat hakkı tanımıyorlar. Almanyada bütün sosya yapılar ve hürriyetler yok sayılıyor. Kendi eden kendi bulur..
  • aliali2 sa önce
    Gurbetçi kardeşlerimiz uyanık olmak zorunda Merkel bu aptal sürüsünü Türklerin üzerine boşuna sürmüyor.İki tarafı birbirine kırdırıp, terör bahanesiyle tamamının malına mülküne parasına çöktükten sonra sınır dışı etme niyetindeler.Bunu gerçekleştirmenin tek engeli alman sosyal güvenlik sisteminin gurbetçiler çıktıktan sonra çökmesi tehlikesidir.Elde edilecek ganimet herhalde sınır dışı maliyetinden fazla olmalıki kışkırtma devam ediyor.Acı vatan almanya gurbetçiye son darbeyi hazırlıyor aslında..
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