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Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen asker tutuklandı...

Sosyal medyadaki paylaşımlarında Mustafa Kemal'in "mason" olduğunu söyleyen uzman erbaşın, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Alınan karar sonrası 'mason' ifadesinin hakaret suçu sayılması, masonları rahatsız ederken bir yandan da 'Atatürk'ü koruma kanunu' yeniden sorgulanmaya başladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:05
Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen asker tutuklandı...

Kumburgaz Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev yapan Erdal Kaya'nın sosyal medyadaki hesabından Mustafa Kemal'e hakaret ettiği iddiası çalıştığı kurum tarafından savcılığa bildirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan uzman erbaş Kaya, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

ÇİRKİN MESAJLAR!

Sevk yazısında, şüphelinin 16 Aralık 2016'da sosyal medya hesabından "M.Kemal'in eline dikkat" ibaresi ile Atatürk'ün bir grup arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı koyarak mason olduğu iddiasında bulunduğu, 16 Nisan 2017'de "Ben şaşırmadım siz şaşıracaksınız" başlığı ile Mustafa Kemal'in misafirlerinin bulunduğu bir fotoğrafı koymak suretiyle Mustafa Kemal'in Türk kadınlarını İran Şahı'na takdim etmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Sevk yazısında, şüphelinin bu şekilde atılı suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kaya'nın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:05
  1. Kumburgaz Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı
  • müslimmüslim39 dk önce
    sayın cumhurbaşkanımızda atatürkçü olduuna göre..
  • eminemin42 dk önce
    15 Temmuz darbecileri cuntanın adını yurtta sulh koymuştu. Darbe bildirisinde de "Yüce atatürkün çizdiği yoldan sapıldığı, yeniden laik atatürkçü cumhuriyet nizamının tesis edileceği..." gibi ifadeler yer alıyordu. 15 Temmuzdan sonraki linç operasyonları ve mahkeme karalarına bakınca sanki darbe başarıya ulaşmış gibi görünüyor!
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