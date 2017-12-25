Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşen Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 06:53
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’

Resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Kudüs kararını açıklayan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Şansölye'ye talimat verdiğini açıkladı.

"TALİMATLARI VERDİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile yaptığı görüşme hakkında, "İsrail devletinin kurulmasına yardım eden bir ulus olarak harika işlerden bahsettik. En önemli konuysa, Guatemala Elçiliği 'nin Kudüs'e dönmesi. Bu yüzden ben de Şansölye'ye talimatları verdim" ifadelerini kullandı.

ABD - İSRAİL ORTAKLIĞINDAN YANA OLMUŞTU

Morales, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için talimat verdiğini açıkladı. BM'de ret oyu veren 9 ülkeden biriydi.

Oylamada ABD ve İsrail’in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 06:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan şaşırttı! İsrail'e ret
    1. Suudi Arabistan şaşırttı! İsrail'e ret
    2. Hükümetten 1.3 milyarlık dev destek
    3. Gördükleri an şoke oldular! En büyük..
    4. Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma..
    5. Eşinden şüphelendi eve gizli kamera..
    6. Son KHK’da dikkat çeken isim!
    7. Saç ekimi istedi, kafasında bu çıktı!
    8. Dayakçı asker aileye yalan söylemiş
    9. Esrarengiz olay! Arabanın yanına..
    10. Skandal kararı böyle duyurdu!..
    11. ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi..
    12. Yeni yayınlanan KHK’ya girdi… O ilçe..
    13. Sizi asla unutmayacağız
    14. 43 milyon dolara 3 oy
    15. Teröristbaşından kanlı talimat:..
    16. 83 göçmen yakalandı
    17. Mardin'de ahır çöktü... Onlarca hayvan..
    18. Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    19. ''Hedefimiz 10 milyar dolar''
    20. Ceddinin kim olduğu Osmanlı arşivinden..
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı
    İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim
    İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Erdoğan yaptırdı, onlar kiraya verdi!
    Erdoğan yaptırdı, onlar kiraya verdi!
    "Beni tamamen yuttu onu, yenemiyorum" deyip intihar etti
    "Beni tamamen yuttu onu, yenemiyorum" deyip intihar etti