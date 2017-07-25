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Skandal karar: Türkiye iadesini istedi, Romanya serbest bıraktı!

Romanya Anayasa Mahkemesi, PKK terör örgütüyle bağlantısı bulunan Nalan Oral'ın serbest bırakılmasına karar vererek, büyük bir skandala imza attı.

25 Temmuz 2017 Salı 20:58
Skandal karar: Türkiye iadesini istedi, Romanya serbest bıraktı!

Romanya Anayasa Mahkemesi'nin, bugün ülkenin batısındaki Timisoara kentinde aldığı karara göre, 'PKK terör örgütü ile bağlantısı olduğu' nedeniyle aranan ve Belçika'da siyasi sığınmacı statüsüne sahip olan Nalan Oral'ın tahliyesi kararı verildi.

Oral için, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş tarafından, 'terör gruplarıyla bağlantısı olduğu' suçlamasıyla iade talebinde bulunulmuştu.

INTERPOL LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

8 Temmuz'da, ismi Interpol'ün arananlar listesinde bulunduğu için Romanya sınırında gözaltına alınan Nalan Oral'ın adı, o zamandan bu yana listeden kaldırıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 20:58
  1. Romanya
  2. Nalan Oral
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