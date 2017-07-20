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Skandal karar! Katile özgürlük doğdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yerde yaralı yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldüren ve 18 ay hapis cezasına çarptırılan İsrail askeri, ev hapsine alındı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:35
Skandal karar! Katile özgürlük doğdu

İsrail askeri mahkemesi, yaralı Filistinliyi öldürmekten suçlu bulunarak geçen şubat ayında 18 ay hapis cezasına çarptırılan ve bir askeri üstte tutulan Elor Azaria'nın ev hapsine çıkarılmasına karar verdi.

DIŞARI ÇIKABİLECEK

Hakkında verilen hapis cezasına yaptığı itiraz sonuçlanana kadar ev hapsinde kalacağı belirtilen Azaria'nın, cuma ve cumartesi günleri yanında aileden bir fert bulunması şartıyla ibadet için sinagoga gitmesine izin verileceği kaydedildi.

'KATİL ASKERE ÖZGÜRLÜK DOĞDU'

İsrail basınında yer alan haberlere göre Azaria, ailesi tarafından evde balonlar ve "Azaria özgürlüğe doğdu" yazılı pankartlarla karşılandı.

İsrail askeri mahkemesi, El-Halil kentinde geçen yıl mart ayında yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i "başından vurarak öldürmek" suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askeri Elor Azaria'nın 18 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Tarım Bakanı Uri Ariel, karar sonrasında Azaria'nın affedilmesini istemişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:35
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