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Skandal karar: Çeçen mücahid iade ediliyor

Mahkeme skandal bir karara imza atarak ajanlar tarafından birçok kez öldürmeye çalışılan Çeçenistan uyruklu SaburAli Kujulov'u Çeçenistan'a iade etme kararı aldı.

Skandal karar: Çeçen mücahid iade ediliyor
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:36
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Çeçenistan uyruklu Sabur Ali Kujulov, Çeçenistan'a iade ediliyor.

Sabur Ali Kujulov, 2015 yılında sağlık sorunları nedeni ile Türkiye'ye sığınmış ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde iltica başvurusunda bulunmuştur.

Başvurucu, Türkiye’de bulunduğu sırada Kadirov'un ajanları tarafından 3 kez öldürülmeye çalışılmış ve suikast girişimleri TEM Şube Müdürlüğü tarafından engellenmiştir.

İki ağabeyi halen Rusya’da rehin olarak cezaevinde tutulmaktadır.

Çeçenistan ya da Rusya’ya gönderilmesi halinde öldürülme ihtimali çok yüksektir.

Bursa 1. İdare Mahkemesi 2015/1411 Esas, 2016/67 karar 03.02.2016 tarihli kararı ile; başvurucunun sınırdışı edilmesi halinde işkence görmesi ve öldürülmesinin kuvvetle muhtemel olması nedeni ile sınırdışı kararını iptal etmiştir.

Anılan mahkeme kararı uyarınca iltica başvurusu değerlendirmeye alınan başvurucu, İstanbul ilinde düzenli olarak imzaya gittiği İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde 28.12.2016 tarihinde imza attıktan sonra alıkonulmuş ve hakkında tekrar sınırdışı kararı alınmıştır.

Başvurucu, halihazırda İstanbul/Fatih Kumkapı Polis Karakolunda bekletilmektedir ve yarın sabah sınırdışı edilecektir.

 
EtiketlerSabur Ali KujulovTEM Şube MüdürlüğüÇeçenistan
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ilkay baskan

Turk kendine siginani sucluda olsa sucsuzda olsa teslim etmez.zalimse kendi verircezasini ama teslimetmez. Ki bu cecen mucahitse. Biz özumuze dönuyoruz dedkce devlet oZunden mmi donuyor bilmiyorum.osmanli osmanli diyoruz.... eyyyy DEVLET ERKANI osmanli kendine siginan mucaiti teslim etmezdi... bole birsey yaparsaniz muminleri kaybedersiniz. Ve dusunuruz ki sizde menfaatugruna is yapiyorsunuz....

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Ali bayraktepe

Türklüğün gruru mu kaldı yazıklar olsun kadim dostunuz Putin e hediyeniz olsun tuuuuuuuuuu size tuuuuuuuuuu o kararı alana tuuuuuuuuuu hükümete

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Ceyhun

İade.edilmemeli. çok büyük hata olur.Türkiyenin büyüklüğüne yakışmaz.nasıl ki İnönü azerileri Ruslara teslim edip kurşuna dizdirdiyse bu da ona benzer olur

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Levent 15

Almayın mazlumun ahını! İlk defa başımız dik bir dönem yaşıyoruz. Kardeşlerimize karşı başımızı eğdirmeyin. Şu hakimleri de HSYK bir araştırsa yine FETO kokuları gelmeye başladı.

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M

Öldürülsün diye mi gönderiliyor!Baska devlet iltica edeni geri mi gönderiyor? Putin mi memnun edilmek isteniyor? Yazik!

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Bahattin gokcay

Bu insanlar bizesığınmaolmuş5 milyon suriyeliden 1 cecen daha klymetlidir

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Cengaver Osmanli

Aklını Başına al Satılmış Kararcı. Müslüman Düşmanı adam. ölüme gönderiyorsunadamı.

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Mücahit Yılmaz

Boraltan bir köprü, Aşar geçer aras’ı,Yuğsan aras suyuyla, Çıkmaz yüzün karası...Diyorum ve başka yorum yapmıyorum.

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Mucahit

Yazıklar olsun

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Ne gelir elden

Rusya ile uyum icinde anlasiyoruz bizim isteklerimizin oldugu gibi onlarda bizlerden bazi seyler isteyecek israille anlasildi mavi marmara davasi gume gitti simdide ruslarla anlasiyoruz onlara karsi savasmis birini bizden istiyorlar bizde suriye politikamizda ruslar bizim yanimizda olmasi icin bu tur tavizler vermek zorunda kaliyoruz gonul isterki vermiyelim ama elden gelen birsey yok ne yapalim yani karakolu mu basalim rus konsolosluguna mi yuruyelim yakalim yikalim bu mu cozum.Kisaca mahkemeler siyaset tarafindan baski altinda bence ozgurce karar veremiyolar insallah haksizimdir.

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Yorgun

Rabbim herdaim yardımcısı olsun

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Eşref ılgaz

Hiç bir şey yazmayacağım. Sadece bu kararı alanların alnının tam ortasına : TÜÜÜÜÜÜHHHH

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Rahmanın Kulu

Müslüman müslümana zülmetmez, müslümanı zalime teslim etmez hadisi şerifi apaçık ortada.Yine de islama uymayan bir teslimiyet mi?

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Murat ramazan

Mahkemenin acilen bu yanlış karardan dönmesi gerekir. Bize sığınmış korumasız kardeşimizi korumalıyız.

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mehettin acar

Turkiye devlet olarakzor durumda kalan musluman olmayana bile kucak acarken boyle mahsun madur insanlari bilebile olume nasil gonderiyor insan olarak duyarli olmamiz gerekiyor bir vatandas olarak yadirgiyorum

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