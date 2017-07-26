Skandal ifadeler: Asker anneleri başını açsın

15 Temmuz kanlı darbe girişiminini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içinde nasıl yapılandığı tanık ifadelerine yansıdı.



Akıncı 4'ncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Hasan kod adlı Hüseyin Güleç adlı kişi, örgütün stratejisini anlattı.



Karar Gazetesi'nin aktardığına göre Güleç ifadesinde, askeri liselere gidecek çocukların annelerinin başörtülü olup olmadığının kontrol edilerek, örtülü annelerin başını açarak yeni kimlik çıkartmaya ikna edilmesi talimatı verildiğini anlattı.

Güleç ifadesinde şunları söyledi: "Keçiören ilçesindeki FETÖ yapılanmasında Büyük Bölge İlköğretim Mesullüğü yapan abinin haftalık toplantıların birinde, ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine abilik yapanlara 'Sorumlu olduğunuz öğrencilere sorun, annelerinin kimliğindeki fotoğraf eğer kapalı ise bu öğrencileri askeri okullara almayabilirler, çünkü onların başörtülü insanlara karşı tavırlarım biliyorsunuz, bu yüzden sorumlu olduğunuz öğrencilerin ailesinde kimliğindeki fotoğrafında başı kapalı olan anneler varsa bunlar açık olan fotoğrafla yeni kimlik çıkartsınlar, eğer değiştirmek istemeyen aile olursa bu aileler ile beraber gidip konuşalım onlara durumu anlatalım' dedi.