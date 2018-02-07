Skandal iddia sonrası Suudi Arabistan’dan ilk açıklama geldi

Suudi Arabistan, Hindistan-İsrail arasında doğrudan yapılacak uçuşlara hava sahasını açtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, Sivil Havacılık Otoritesi, Suudi Arabistan’ın İsrail’e doğrudan uçuş için Hindistan’a ait Air India Hava Yolları'na hava sahasını kullanması yönünde hiçbir şekilde izin vermediğini belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrail Sivil Havacılık Otoritesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, Hindistan'ın Delhi kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e doğrudan uçacak Hindistan uçaklarına, sahasından geçme izni verdiği iddia edilmişti.