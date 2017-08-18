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Skandal hata! İlk maçı kabus oldu

Vardar maçında sürpriz bir şekilde kaleyi devralan Kameni uzatmada Topal’la yaşadığı anlaşmazlıkla kendisini büyük bir hatanın içinde buldu.

18 Ağustos 2017 Cuma 10:36
Skandal hata! İlk maçı kabus oldu

Fenerbahçe’nin dün akşamki Vardar kadrosunda en büyük sürpriz kuşkusuz kalede Volkan Demirel’in yerine Kameni’nin forma giymesiydi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Göztepe maçında yediği hatalı golle eleştirilerin hedefi olan Volkan maçtan bir gün önce yapılan basın toplantısında, “Bir hatayla kimseyi harcamam” diyerek yine Volkan’ı oynatacağının sinyallerini vermişti. Ancak Vardar karşısında kaleyi yeni transfer Kameni korudu. Sarı-Lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkan deneyimli file bekçisine maç boyunca pek iş düşmezken uzatmada Topal’ın geri pasında kaleden çıkınca topu filelerden çıkarmak zorunda kaldı. Kameni’nin ilk maçı böylece bir kabusla son buldu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 10:36
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