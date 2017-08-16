Skandal haritayı Ağar değerlendirdi

Çatışmaların gölgesindeki Suriye’de sular durulmuyor. Rejimin lideri Beşar Esad’ın Türkiye’ye yönelik provokatif tavrı da sürüyor. Dün Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın yayınladığı görüntüler adeta tahrik niteliğindeydi.

Esad’ın emriyle

Palmira’nın yaklaşık 70 km kuzeydoğusunda bulunan Al Sukhna şehri, pazar günü Suriye ordusu ve yerel milisler tarafından DEAŞ’tan geri alındı. Pazartesi günü Sabah saatlerinde Esad’ın emriyle kente giden Suriye Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ali Abdullah Eyüp, bölgede DEAŞ’a karşı çarpışan birlikleri ve askeri unsurları ziyaret etti.

Özerk eyalet gibi...

Denetlemelerin arasında bölgedeki durumu değerlendiren komutanlar ile Korgeneral Eyüp’ün stratejik noktalar üzerine konuştukları askeri haritada Hatay’ın Suriye sınırları içinde yer aldığı görüldü. Haritada eyalet olarak gösterilen Hatay’ın, özerk bir bölge olduğu da belli oluyor. Bölgedeki önemli bir merkez olarak İskenderun da gösteriliyor. Haritada bölge, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adı olan ‘İskenderun Sancağı’ tanımlamasının ardından Fransızların işgali sonrasında kurulan Fransız Mandası’nda kullanılan ‘Liwa İskenderun’ ifadesiyle yer alıyor.

Fırat Kalkanı’nı da konuştular

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yayınlanan görüntülerin devamında Korgeneral Ali Abdullah Eyüp elindeki kalem ile bir süre Fırat Kalkanı bölgesiyle ilgili kurmaylarıyla tartışıyor.

GÜVENLİK UZMANI AĞAR: “Zamanlama manidar”

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, haritayı Vatan’a şöyle yorumladı: “Haritanın üzerinde ‘Suriye Arap Ordusu Çatışma Alanları’ yazıyor. Haritaya bakıldığında YPG, DEAŞ VE ÖSO’nun hakim olduğu yerler belirtilmiş durumda. Harita üstündeki mor olan yerler ise sıcak bölgeleri yani çatışma alanlarını gösteriyor. Askeri anlamda çok değerli ve stratejik bir harita değil. Ancak burada dikkat çeken ve manidar olan nokta, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ankara’ya geldiği gün bu haritanın görüntülerinin paylaşılması.”

‘Rejimin bitmeyen hayali’

Suriye’de daha önceki yıllarda da 1939’da referandumla Türkiye topraklarına katılan Hatay’ı kendi sınırları içinde gösteren haritalar yayınlanıyordu. Devlet kanallarındaki Meteoroloji haritalarında bile Hatay, Suriye’ye ait olarak gösteriliyordu. 1938’de kurulan Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in oğlu ve TBMM eski başkanvekili Murat Sökmenoğlu vefatından bir süre önce yaptığı açıklamada, “Suriye’deki rejimin yıllardır bitmeyen bir Hatay hayali vardır. Her 23 Temmuzgünü biz Hatay’ın Anavatana katılışını kutlarız, onlar Hatay’ı Suriye topraklarına katacakları hayallerini canlandırırlar. bugün Suriye’deki devlet kurumlarında asılı haritalarda bile, Hatay hala Suriye toprakları içinde gösterilir. Bu hayalleri 1939’dan beri devam ediyor” demişti.

Vatan