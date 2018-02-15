Skandal harita! Türkiye'yi yok ettiler

Geçtiğimiz hafta Alman lastik devi Continental'in internet sitesinde yayınlanan bir reklamda gösterilen dünya haritasında Türkiye'nin yer almadığı anlaşıldı. Kısa bir sğre sonra da benzer bir haber Hollanda'dan geldi. Uluslararası öğrenci topluluğu AIESEC'in bazı ülkelerdeki internet sitelerinde Türkiye'nin dünya haritasında yer almadığı anlaşıldı. AIESEC Türkiye yaptığı yazılı açıklamada özür diledi. AIESEC'in dünya haritasından Türkiye'nin çıkarıldığını fark eden ise Hollanda'da eğitim gören Dilek Bolat oldu.

Hollanda'daki Türk öğrenci üniversitede düzenlenen tanıtım organizasyonunda durumu fark edince skandal ortaya çıktı Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre Dilek Bolat, “Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım” dedi.

Bolat, olayı ayrıntılarıyla anlattı. Hollanda'nın Gelderland eyaletinde Wageningen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Bolat, “AIESEC temsilcileri 17 Ocak'ta, uluslararası staj ve tez imkanlarını tanıtmak için sınıfımıza geldi. Sunum yaptılar. AIESEC'in nerelerde faal olduğuna dair bir dünya haritası açtılar. Haritada Türkiye'nin olmadığını fark ettim. Aynı şeyi yanımdaki Hollandalı arkadaşım da fark etti. Bunun üzerine, 'Ülkem neden haritada yok' sorusunu yönelttim. 'Ülken neresi?' diye sordular. 'Türkiye' deyince, ciddiye alınmadığımı hissettim. Zaten hemen ardından sınıftaki herkes dağıldı. Sinirden elim ayağım titriyordu. Sunumu yapan üniversitenin AIESEC temsilcisi yanıma gelerek, 'Biz bu haritaları Hollanda temsilciliğinin internet sitesinden alıyoruz' dedi. Ben de olayın peşini bırakmayacağımı, konuyla ilgili yetkililere ulaşmak istediğimi söyledim. Mail adresi istedim. Bana verilen bir internet sitesi adresiydi. Kendileri de AIESEC'e durumu bildiren bir mail atacaklarını söylediler. Ben de, gönderecekleri maili bana da iletmelerini istedim. Mail adresimi verdim. Ancak herhangi bir geri dönüş olmadı. Yaşadığım duygu çok aşağılayıcıydı. Yapılan bir yanlıştı ve bunu fark ettiğimde, ciddiye bile alınmadım. Durumu, Hollanda'da yaşayan Türk arkadaşlarımla ve Hollanda'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştım. Ardından özür dilediler” dedi.

"33 ÜLKEDEKİ DÜNYA HARİTASINDAN TÜRKİYE'Yİ SİLDİLER" İDDİASI!

Bolat'ın kendisine durumu anlattıktan sonra araştırma yaptığını söyleyen Hollanda'da çalışan yazılım uzmanı Adem Şahin de “Türkiye'nin silindiği haritaların 2014'ten beri 33 ülkede aktif olarak kullanıldığını anladım. Tüm ülkelerin yer aldığı dünya haritasında, AIESEC'in temsilcilerinin bulunduğu ülkeler mavi renkle gösterilmiş. Ancak Türkiye'de de bir temsilciliği olmasına rağmen Türkiye haritada yoktu. Tıpkı Continental'in yaptığı gibi AIESEC de Türkiye'yi haritasından silmişti. 2014'te kullanılmaya başlanan haritaya web.archive.org sitesinden aiesec.org'un geçmişine bakıldığında ulaşılabiliyor. Biz, AIESEC ile irtibata geçtik ancak herhangi bir geri dönüş alamadık. Harita, internet adreslerinden tek tek kaldırılmaya başlandı. AIESEC Türkiye'yi de durumdan haberdar ettik. Ardından özür yazısı yayınlandı ve durumdan haberdar olamadıklarını söylediler bize. Buna inanmamız mümkün değil. Yaptıkları açıklamada konudan haberdar olduklarını itiraf ettiler. Buna rağmen diğer ülkelerdeki haritaların değişimi için bir çaba sergilemediler" dedi.

AÇIKLAMA YAPIP ÖZÜR DİLEDİLER

AIESEC Türkiye'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:"Bazı AIESEC ülkelerinin bağımsız internet sitelerinde fark edilmeden Türkiye’nin yer almadığı haritalara yer verilmiştir. 126 ülkede faaliyet gösteren AIESEC Global’in internet sitesinde (aiesec.org) Türkiye haritası yer almaktadır. AIESEC Global’den bağımsız bazı ülkelerdeki internet sitelerinde böyle bir dikkatsizlik yapıldığı gözlemlendi, gerekli kişi ve kurumlar AIESEC Türkiye tarafınca uyarıldı." AIESEC Global Halkla İlişkiler Direktörü Joaquim Sanvictores 'AIESEC ulusal web siteleri global AIESEC markasını temsil etmemektedir, Türkiye’nin yok sayılması gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan hatalar en kısa sürede düzeltilecektir' şeklinde açıklama yaptı. AIESEC Türkiye Halkla İlişkiler Direktörü Çağla AKBAŞ ise 'Türkiye’nin AIESEC websitesindeki haritadan silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yapılan hatanın hemen düzeltilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu talihsizlik ile ilgili herkesten özür dileriz' dedi.