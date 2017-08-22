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Skandal haber sonrası Katar'dan Türkiye duyurusu

BAE merkezli Dubai TV'de yayınlanan Türkiye ile ilgili yalan haber üzerine Katar'dan açıklama geldi.

22 Ağustos 2017 Salı 17:47
Skandal haber sonrası Katar'dan Türkiye duyurusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dubai TV, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı gösteriler yapıldığına ve Türk askerlerinin de dahil olduğu birliklerin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiğine dair bir haber yayınladı.

Fakat haberin yayınlanmasından bir gün sonra Katar hükümeti basın ofisinden Al Jazeera'ya yollanan açıklamada, bunun ‘yalan haber' olduğu belirtildi.

Dubai TV'de yayınlanan haberin videosu sosyal medyada yayılırken, Katar hükümeti basın ofisi direktörü Seyif el Sani, ''Bu sadece abluka uygulayan ülkelerin yarattığı yalan haberlerin son örneği'' dedi.

El Sani, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, ''Abluka uygulayan ülkeler gün geçtikçe Katar'ı izole etme çabalarında daha da umutsuz oluyorlar. Çünkü uluslararası toplum bu kirli kampanya tarafından kandırılamıyor. Şimdi odaklarını kamuoyuna yönlendiriyorlar. Yalan haber yaratmak için milyonlar harcıyorlar'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:47
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