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Skandal görüntü! Caddeye kısa yoldan inmek isteyince...

İstanbul Kadıköy'de bir kamyonet sürücüsü, caddeye kestirmeden inmek için akıllara durgunluk veren bir yol seçti.

02 Ocak 2018 Salı 14:08
Skandal görüntü! Caddeye kısa yoldan inmek isteyince...

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. Gideceği yöne kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı. Sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler de kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği görülüyor. Bu sırada okuldan çıkan iki çocuğun da merdivenlerden yayan olarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişinin ise “Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin” şeklinde tepkisini dile getirdiği görülüyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:08
  1. İstanbul Kadıköy
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