Uyanış filminin yönetmeni gözaltına alındı
'Reis' filminin yapımcısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin öldürülüp kendisinin başına silah dayanan skandal sahnelerin olduğu 'uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.13 Temmuz 2017 Perşembe 09:02
Fiyaskoyla sonuçlanan Reis filminin yapımcısı ve skandal fragmanıyla büyük tepki toplayan Uyanış filminin yönetmeni olan Ali Avcı gözaltına alındı.
'Uyanış' filmin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı.