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Uyanış filminin yönetmeni gözaltına alındı

'Reis' filminin yapımcısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin öldürülüp kendisinin başına silah dayanan skandal sahnelerin olduğu 'uyanış' filminin yönetmeni Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:02

Fiyaskoyla sonuçlanan Reis filminin yapımcısı ve skandal fragmanıyla büyük tepki toplayan Uyanış filminin yönetmeni olan Ali Avcı gözaltına alındı.

'Uyanış' filmin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:02
  1. uyanış filmi
  2. Ali Avcı
  • saddisaddi6 dk önce
    yaa alıp durmayın. orada fikip bırakın ve fetö infaz etti deyin. hiç mi batılılardan öğrenmiyorsunuz. dürüstlüğün fazlası zarardır.
  • AviniAvini8 dk önce
    Bu zihniyeti kişiler her daim bir algı yaparlar / uyanık olmak gerekir/ kişi ve kişileri hedef göstererek ,yaralama -ölümvs maruz bırakmak suçtur
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