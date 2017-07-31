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Skandal dizide FETÖ izleri!

Yıllar sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan Çocuklar Duymasın dizisinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde skandal bir olay yaşandı. Dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri" isimli kitap izleyicilere gösterildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:31
Skandal dizide FETÖ izleri!

Doğan Medya bünyesinde faaliyet gösteren Kanal D’de yayınlanan dizide bir skandal yaşandı. Dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitap izleyicilere gösterildi. Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan kitabın tanıtımının bir dizide yapılması sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti.

Rafta 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı. Bu kitabın terör örgütü FETÖ'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı 'Barış Köprüleri' adlı kitap olduğu yorumları yapıldı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven tarafından veya Kanal D yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:31
  1. Çocuklar Duymasın
  2. kanal d
  3. Birol Güven
  • vatanim!vatanim!41 dk önce
    Sinsice yerlestirmislerdir.Kanal D ve Bu diziyi yapanlar hesap vermeli.250 tane dehit 2000 küsür gazi var!Ne oluyoruz!
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