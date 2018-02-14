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Skandal deşifre oldu! Yabancıya para yerliye senet

Galatasaray'da eski yönetim fesih hakkı doğmaması için yabancılara 4 ay geriden ödeme yaparken, yerlilere ise para yerine senet verdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:36
Skandal deşifre oldu! Yabancıya para yerliye senet

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'm, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, "Oyuncular bana 4 değil, 7 aydır para alamıyoruz dediler" açıklamasının perde arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.
 
Dursun Özbek yönetimi son 4 aya kadar yabancı oyunculara serbest kalmamaları için ödeme yaparken, yerli oyunculara ise UEFA'ya gönderilen 'alacağımız yoktur' imzası karşılığında senet verildiği öğrenildi. 
 
Bu olay yeni yönetim tarafından geçen hafta yapılan ödeme sonrası futbolcularla yenilen yemek sırasında ortaya çıktı. Yerli oyuncuların, aylarca para alamamalarına rağmen kulübe ceza gelmesini önlemek için UEFA'dan istenen 'alacağımız yoktur' yazısını imzaladıkları, bunun karşılığında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kendilerine yine ileri tarihli senetler verildiği bildirildi. (Habertürk)

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:36
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