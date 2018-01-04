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Skandal davada jüri kararına… Türkiye’den çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı ABD’deki kumpas davasına ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:39
Skandal davada jüri kararına… Türkiye’den çok sert tepki!

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür  Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu  bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu. Karar ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.Açıklamada, "ABD mahkemesi,  sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte,  daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir" denildi.

 Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"New York Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir. ABD mahkemesi,  sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte,  daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Bu arada ABD tarafından  maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının  yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir."

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • YorumYorum1 sa önce
    Devletin buna karşı muhakkak bir karşılığı olacaktır.Eşkiya ABD eşkiyalaradevam ....
  • MetinMetin1 sa önce
    Adamlar dünyanin parasıni tırasfer etmiş hala Chp peki yorumcular para yiyen nerde sizceeeee
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu mu sert açıklama! Kararın düzeltilmesini temenni ediyorlarmış, pehhh pehh pehhhh.
  • AtaAta1 sa önce
    CHP zihniyeti Türkiye'den sınırdaşı edilmeli Ülkeye faydasın Yok
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Abd baş düşmanımız olmayı sürdürüyor, chp buna çanak tutuyor. Chp ninbu ihanetine rağmen oy verenler kliniğe alınıp çekap dan geçirilsin. Eğitimde milli kelimesinin içini doldurmalıyız.
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