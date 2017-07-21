Skandal! Camileri darbeci FETÖ’ye verecekler

FETÖ’nün Almanya’daki Türkler üzerinde baskı kurmak için hedef seçtiği Müslüman cemaati ele geçirme amacına hizmet eden Almanya Hükümeti, Diyanet imamlarını casuslukla suçlamıştı. Almanya Federal Savcılığı üzerinden açılan soruşturmalarda, camileri FETÖ’cülere teslim etmeyen imamlar MİT’e çalıştıkları iddiasıyla yargılıyor.

Federal Savcılığın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin Almanya Meclisi’nde bilgi veren hükümet yetkilileri, “Toplam 20 suçlanan kişi ve bilinmeyen şüpheliler hakkında Türk hükümetinin direktifiyle, Gülen yapılanması üyelerini izleyerek casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla soruşturma yürütülmektedir” demişlerdi.

“FETÖ UYARISI” SUÇ!

Almanya’da yaşayan Türklere yönelik olarak kurulmuş 930 İslami cemaat ve derneğin çatı örgütü olarak hareket eden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), FETÖ mensuplarının hedefi oldu. Alman hükümeti ise FETÖ’nün baskısıyla bu ülkede görev yapan imamları istihbarat servisi BND üzerinden takibe devam ediyor. Almanya, DİTİB’in Türkiye’nin çizgisinden ayrılmasını ve kendi ajandasını oluşturmasını istiyor.

15 Temmuz sonrası 5 bini aşkın FETÖ mensubu Almanya’dan siyasi oturum izni almıştı. Bu örgüt üyelerinin Almanya’da Müslüman cemaatlerin içine sızmasını ve Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulunmasını önlemeye çalışan DİTİB, Türkiye’yi uyardı. FETÖ ile ortak çalışan Almanya İstihbaratı BND, bu uyarıyı bir suç olarak kabul ederek DİTİB ve bağlı cami imamlarının bir kısmı savcılığa iletildi. Almanya Federal Savcılığı da DİTİB’in ihbarını suç kabul ederek soruşturma başlattı.

SİYASİLERE BASKI

Alman istihbaratının koruduğu FETÖ mensupları, ayrıca bu ülkede yıllardır ilişkide oldukları ve destek verdikleri siyasiler üzerinden DİTİB için baskı yapıyor. Kendileri hakkında istihbarat yaptığını iddia eden FETÖ’cüler, camileri ele geçirmek ve Almanya’daki Müslümanlar üzerinde hakimiyet kurabilmek için başta Hristiyan Demokrat Birlik Partisi olmak üzere pek çok siyasiyi devreye sokuyor. Bu baskılardan etkilenen İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ole Schröder, konuya ilişkin federal eyaletlerin DİTİB’in dini bir topluluğa şart koşulan kriterleri yerine getirip getirmediğini sorgulaması ve imamların bu tür bir özel korumaya sahip olup olmadıklarının araştırılmasını istedi.

FETÖ'DEN AYNI YÖNTEM

Almanya’da Türklerin en yoğunlukta yaşadığı 3 bölgedeki 11 caminin imamlığını isteyen FETÖ mensupları, aynı yöntemi diğer Avrupa ülkelerinde de izliyorlar.

Türkiye Gazetesi