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Skandal çağrı: Türkiye PKK ile görüşmeli

ICG Ortadoğu Direktörü Hiltermann Türkiye'nin terör örgütüt PKK ile görüşmeler başlatması gerektiğini ifade etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:57
Skandal çağrı: Türkiye PKK ile görüşmeli

ICG Ortadoğu Direktörü Hiltermann Türkiye'nin PKK ile tekrar görüşmeler başlatması gerektiğini ifade etti.

ICG Ortadoğu Direktörü  Joost Hiltermann, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler konusunda son derece hassas olmasında temel nedenin PKK olduğuna vurgu yaptığı bir değerlendirmesinde, "Ankara’nın burada otonom bir Kürt bölgesine itirazı olmadığını, ancak PKK’nın denetimini istemediğini, bu nedenle ihtilafın çözümünün hiç de kolay olmadığını" ifadelerini kullandı.

Hiltermann,“Konu PKK. Türkiye’nin yeniden PKK ile görüşme süreci başlatmasına ihtiyaç var. Aksi takdirde Suriye’deki gerilim devam edecektir. PKK’nın Suriye’nin kuzeyindeki uzantılarının karşı karşıya oldukları soru ise şu: Suriye’deki sürece müdahil olmaları, hem Suriye rejimi hem Türkiye için kabul edilebilir olmaları için PKK ile bağlarını gevşetmeleri mi gerekiyor? İşte asıl mesele bu. Şüpheci olmakla birlikte bu yönde atılacak adımların, gerilimin düşürülmesinde etkili olacağı kesin” görüşünü kaydetti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:57
  1. PKK
  2. ICG
  3. ICG Ortadoğu Direktörü Hiltermann
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 35 dk önce
    Ne Görüşmesi, Biz, Onları Yok Edeceğiz. Hiç Şüphesiz. Aynı Hata İkinci Kez Yapılmaz.
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