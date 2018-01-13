Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'

İsrail Ordusu’na bağlı birlikler, Batı Şeria’daki Nablus kentinde, iki gün önce, bir Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü saldırıdan sorumlu tuttuğu Filistinlileri yakalamak amacıyla baskılarını artırırken, belirlenemeyen kaynaklar, İsrail tarafından saldırı planlamakla suçlanan bazı Hamas liderlerinin isimlerini içeren bir liste yayınladı

Bunun üzerine, İsrail Ziraat Bakanı Auri Ariel, Hükümetten Gazze’deki Filistinli liderlere yönelik bir dizi suikast gerçekleştirmesini talep etti.

Parlamentoda, Yahudi Evi Partisi’ni temsil eden, aşırı sağcı ve aynı zamanda yasadışı Yahudi yerleşimci olan Bakan Ariel, dün, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, ''Ordu'nun Gazze'ye saldırılar düzenleyerek bozguncuları öldürmesinin vakti geldi'' dedi.

''ARTIK ÖLDÜRME VAKTİ GELDİ''

İsrail Ordusu’nun Gazze’ye yönelik düzenlediği bombardımanların, Gazze'den İsrail'e düzenlenen saldırıların cevabı olduğunu söyleyen Ariel, açıklamasında, ''Aylardır ordu tarafından düzenlenen bombardımanlarda bir Filistinli bozguncu terörist bile ölmedi. Yaralanan da yok. Ordu ne tür silahlar kullanıyor? Ateş ve duman görüyoruz ancak bir kişi bile yaralanmıyor. Artık bombardımanların bozguncuları öldürmesinin vakti geldi'' diyerek, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'a ''saldırı düzenleyen Filistinlilerin ailerini kovarak evlerini yıkma'' çağrısı yaptı.

HAMAS LİDERLERİNİN LİSTESİNİ YAYINLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya yakınlığıyla bilinen Yesrail Heyum gazetesi, Hamas liderlerinin isimlerinin yer aldığı bir liste yayınlayarak, listede adı geçen liderleri, ''İsrail'e karşı silahlı mücadele hattını yeniden oluşturmaya çalışmakla'' suçlamıştı. Gazete, edindiği bilgileri, Filistin Hükümeti’ne bağlı güvenlik birimlerine dayandırmıştı.

Gazetede yayınlanan haberde, şu ifadeler kullanıldı;

''Filistin Hükümeti'ne bağlı güvenlik güçleri, Yahuda ve Samarra'da (Batı Şeria) ikinci intifada sonrası Hükümeti, Filistin otoritesiyle yardımlaşarak uyguladığı suikast stratejisiyle çökertilen terör yapılanmasının altyapısını yeniden oluşturmaya çalışan üst düzey Hamas liderlerinin isimlerini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, Şalit takasıyla aralarında Hamas Siyasi Büro Şefi Yardımcısı Salih el-Aruri'nin de üst düzey Hamas liderlerinin serbest bırakılmasıyla, örgüt bölgedeki altyapısını yeniden oluşturma çabalarını artırdı. Başlangıçta, örgütün Batı Şeria ekibini Şalit takasıyla Gazze’ye sürülen Mazen Fukaha yönetiyordu. Fukaha’nın İsrail tarafından öldürülmesinden ardından, dış basının haberlerine göre, Hamas, yeni saldırılar gerçekleştirmek için bütün gücünü kullanmaya başladı. Örgüt, bu amaçla, Batı Şeria'daki ekibinde büyük değişiklikler gerçekleştirerek, ekibin başına Salih el-Aruri'ye yakın Mahir Abid'i getirdi. Birkaç ay önceye kadar Hamas’ın gönüllü militan toplama biriminde kilit rol oynayan ve Aruri ile birlikte Katar’da bulunan Abid, bugün artık Beyrut’ta Aruri ve Hamas'ın sürgündeki diğer üst düzey liderleriyle birlikte örgüte yeni bir merkez kuruyor.''

Yesrail Heyum tarafından yayınlanan haberde verilen bilgiler, İsrail İç İstihbarat Birimi (ŞABAK) tarafından yayınlanan ve Batı Şeria’daki son saldırılardan Fetih Hareketi’ne bağlı el-Aksa Şehitleri Tugayı elemanlarını sorumlu tutan raporla çelişiyor.

NABLUS'TAKİ OPERASYONLAR GÜN BOYU SÜRDÜ

İsrail ordusuna bağlı birlikler, dün, gün boyu Nablus’un giriş ve çıkışında kontrol uygulamalarını sürdürerek ve Batı Şeria’nın birçok yerinde askeri kontrol noktaları kurdu. Önceki gece, Batı Şeria’da kurulan ‘Savaş Odası’nda gece boyu çalışmalarını sürdüren İsrail ordu birlikleri, özel güvenlik güçleriyle birlikte, son saldırıların sorumlularını yakalamak amacıyla Nablus çevresindeki köyleri kuşatma altına aldı. Dün sabah ise İsrail Genelkurmay Başkanı Ghadi İzankut, operasyonların sürdüğü bölgeye ulaşarak bir takım incelemelerde bulundu. İzankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikli işimiz yeni bir saldırıyı engellemeye paralel olarak bölgedeki terör hücresini yerini tespit etmek ve teröristleri yakalamaktır” dedi.