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Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...

İran'da rejim karşıtı Özgür İran Hareketi lideri Meryem Rajavi, Amerika ve AB'ye çağrıda bulunarak İran'a dış müdahalede bulunulmasını istedi.

02 Ocak 2018 Salı 19:30
Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...

İran'da rejimi karşıtı Özgür İran Hareketi lideri Meryem Rajavi ülkedeki gösterilerin şiddetinin arttırılması çağrısında bulundu.

Dış güçlerden aldığı destekle bilinen Özgür İran Hareketi'nin lideri Meryem Rajavi konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken bir kez daha ayaklanma çağrısında bulundu. Rajavi, İran'daki gösterilerin kapsamının ve şiddetinin arttırılmasını istedi.

İran Devrim Muhafızları'na yakın kaynakların sert tepki gösterdiği Rajavi, İran'daki göstericilere seslenerek "Gösterilerinize devam edin ve gösterileri genişletin. Dünya size destek olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandanİran'da rejimi karşıtı Özgür İran Hareketi lideri Meryem Rajavi, Avrupa Birliği ve Amerika'ya da seslenerek skandal bir çağrıda bulundu. Rajavi, Amerika ve AB'den İran'a müdahalede bulunmalarını istedi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:30
  1. Özgür İran Hareketi lideri Meryem Rajavi
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    Fetö nün İranlı dişi versiyonu....
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