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Skandal! Artık şehitlerin cenazelerini teslim etmeyecekler

Şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul gördü.

25 Ocak 2018 Perşembe 13:14
Skandal! Artık şehitlerin cenazelerini teslim etmeyecekler

Terör devleti İsrail Radyosunun haberine göre, Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich ile Likud Partisinden Anat Berko tarafından sunulan tasarı Knesset'teki ilk oylamada kabul edildi.

Yasa tasarısı, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda üç kez oylamaya sunulması gerekiyor. Şehit Naaşlarını Geri Alma Ulusal Kampanyası'nın verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin cenazeleri bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 13:14
  1. Terör devleti İsrail
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