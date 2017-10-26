Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "Söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir" ifadesini kullandı.26 Ekim 2017 Perşembe 13:38
NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
"SONUÇLARI OLUR"
Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes's Defence Weekly haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye’nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının ‘sonuçları’ olacağını söyledi.
Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, “Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar.“ dedi.
Janes's Defence Weekly haber sitesi "Türkiye'nin muhtemele S-400 satın alımı NATO ile uyumlu değil" ifadesini haberin başlığında kullandı.
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Aydın çeliksoy1 sa önce Zaten şimdiye kadar bu nato nun türkiye ye ne gibi bir yardımı oldu ki daha dün suriye kulağımızı düşürmedimi oysa suriye nato üyesi değildi kıbrıs harbinden evvel nato yunanlılara verdiği yeni silahları türkiye den saklamıştı ALLAH TEALÂ bir lütfu ile bir askerimizin yaptığı göz karartması dolayısı o modern silahların türk ordusunada lütfen vermek mecburiyetinde kaldılar natoya güvenimiz yok Vahap3 sa önce .... patriyotları geri çekip nerenize.... ....S 400lerisiz vermediginizicin alıyoruz kime karşı tabiki NATO ya karşı........ Vatandas5 sa önce Olacaksa olsun ulan.hadi burdayiz ne yapiyosaniz yapin adi k....kler hadi Jurnal5 sa önce Yunanistan ve rum kesimi S300 aldılar..........Bunun neden bir sonucu olmadı o zaman....??? Hasan Şahin5 sa önce Ne olmuş yani uyumlu değilse? Biz uydururuz merak etmeyin! Bak yunanistan nasıl uydurdu. Mütteğiz diyorlar arkamızdan kuyumuzu kazıyorlar kefereler! Ellerinden gelse yüz parçaya bölecekler Türkiyeyi zombiler kan emiciler! Emin Sancak6 sa önce Siz de aldığınız alacağanız kararların sonuçları konusunda bağımsızsınız.Türkiyeyi incirliği Türkiyedeki nato üslerini radarları kaybetmek rusyanın ekmeğine yağ sürmek istiyorsanız siz de alacağınız kararların sonuçlarına katlanırsınız. Salih Özdamar 6 sa önce Everett. Kulağımıza Nato tarafından bir it uluması geliyor. Ademoğlu6 sa önce Siz kimsiniz...Türkiye de ihtilal yaptırmaktan başka ne işe yararsınız...haçlı kalıntıları adiler... Misafir 7 sa önce Bu ara amma çok it havlıyorlar . Her yerden bir it sesi geliyor. Neyse bırakalım it itliğini yapsın. İt itliğini karşında Kurt görene kadar yapar zaten havlayan it ısırmaz diye atalarımız boşuna dememiş. Osmanlı ruhu canlandıkça bu ruhla biryerlere müdahale edip yayıldıkça daha çok havlama sesi duyarız biz. asxx7 sa önce Sayın NATO yetkilileri, sizden bir ricam var. Ben bir Türkiye vatandaşıyım. Sizden bir isteğim olacak.Hani "şu elinizden geleni ardınıza koymasanız" diyorum. Doğacak sonuçları çok merak ettim. Görmek istiyorum. Sizde şeref, namus, ar, haysiyet varsa gösterseniz de beraber görsek olur mu acaba?