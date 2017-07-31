Sizin neyiniz doğru? Darbecilerin 'tatbikat' yalanı da ortaya çıktı

Darbe girişiminde birinci köprüyü kapatan er ve askeri öğrencilere Kuleli’de yola çıkmadan önce ‘Ordu yönetime el koydu, emirlere uyulacak’ denildiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın haberine göre; Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan er ve öğrencilerin "Tatbikata gittiğimizi sandık, darbe olduğunu bilmiyorduk" şeklindeki savunmalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde köprüde görev yapan tüm er ve askeri öğrencilerin darbeden haberdar olduğu bildirildi.



OKUL KOMUTANI DARBE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

İddianamede, 15 Temmuz 2016'da saat 20.00 sıralarında alarm verilmesi üzerine Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nda bulunan tüm rütbeli personel ile askeri öğrenci, er ve eratın kamuflajlı bir şekilde içtima alanında toplandıkları, burada Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın tüm askeri personele hitaben, "Ordu yönetime el koymuştur, herkes emirlere riayet edecektir, etmeyenlerin ellerinden silahları alınıp gereği yapılsın"dediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Çıkrıkçı'nın, tüm askeri personelin silah alarak nizamiye önünde toplanması emrini verdiğine, rütbelilerin ve askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı şekilde nizamiye önünde toplandıklarına ve gruplara ayrılarak başlarındaki rütbelilerle belirlenen bölgelere sevk edildiklerine işaret edildi.

Darbe faaliyetinin fiilen başlaması üzerine, Kuleli Askeri Lisesi personelleri olan şüpheliler Yarbay Turgay Ödemiş, Binbaşı Ahmet Taştan ve Astsubay İbrahim Gül'ün emir komutası altına giren toplam 46 şüphelinin, sürücüleri 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri olan Unimog araçlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intikal etmek üzere Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan çıkış yaptıklarına vurgu yapıldı.

'SIKIYÖNETİM YÜZDE 96 BAŞARILI'

Yüzbaşı İbrahim Karataş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nın nizamiyesinde bekledikleri sırada Mürsel Çıkrıkçı'nın burada bulunan askerlere, "Sıkıyönetim yüzde 96 oranıyla başarıya ulaştı. 81 İl Emniyet Müdürü tabi oldu" şeklinde konuştuğunu duyduğunu ifade etti.

KILIÇDAROĞLU O ERLER İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT Kumpası davasında hüküm giymesi üzerine 'Adalet Yürüyüşü' başlatmış, "Güzel bir yürüyüş oldu. Hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, hapiste olan akademisyenler tamamı için yürüyoruz." demişti.