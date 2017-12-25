Sizi asla unutmayacağız

2017’yi geride bırakırken, vatan uğruna can verenleri de unutmadık... Gözünü bile kırpmadan şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlar... Rahat uyuyun, kalbimizdesiniz...

Vatanın her karış toprağı, onlar için görev yeriydi. Aybüke ve Necmettin öğretmenler... Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit düşen kahramanlar... PKK'lı hainlerin kalleş kurşunlarıyla hayatının baharında yaşamını yitiren Eren Bülbül... Vatan için canlarını siper edenler... Asla unutulmayacaksınız...

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22): 9 Haziran'da terör örgütü PKK genç bir öğretmenin hayatını söndürdü. Üstelik, o gün karne günüydü. Müzik öğretmeni Aybüke, öğrencilerine karnelerini vermenin mutluluğunu yaşadığı gün, bombalı araçla kente gelen teröristlerin kaleşnikoflu alçak saldırısında yaşamdan koparıldı. Hayatının baharında şehit düşen Aybüke'nin seslendirdiği, 'Mağusa Limanı' adlı türkü yürekleri dağladı. Talihsiz öğretmenin türkü içinde geçen, "Beni öldürende yoktur din, iman" sözleri PKK'lı hainlere son sözü oldu. Oysa O, "Ben gitmesem, kim gidecek" diyerek hayallerinin peşinden koşup gitmişti Batman'a.

Öğretmen Necmettin Yılmaz (23): Görev yeri olan Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran'da PKK'lılarca yolu kesilip, aracı yakılan ve cansız bedeni Pülümür Çayı'nda bulunan Necmettin öğretmenin ölümü de Türkiye'yi yasa boğdu. Genç öğretmen, tıpkı Aybüke gibi daha ekim ayında atanmıştı, Siverek'in Çifçibaşı köyüne sınıf öğretmeni atanan Necmettin öğretmen, Adıyaman'da olan sevdiği kızla yaz tatilinde nişanlanmayı hayal ediyordu. Siverek'e atandığında terör nedeniyle endişe duyan yakınlarına, "Vatan görevi, nereye gitsek yapacağız" demişti.

YÜREKLERİ DAĞLADI

Eren Bülbül (16): Tarihler 12 Ağustos'u gösteriyordu. Eren Bülbül, Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerin saklandığı evi güvenlik güçlerine gösterirken çıkan çatışmada şehit edildi. 16 yaşındaki çocuğun ölümü tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Eren, şehit olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı teröre isyanın sembolü oldu. 7'den 70'e herkes "İyi ki varsın Eren" dedi. Şehit olmasından 18 ay önce babasını kaybeden Eren'in annesi Ayşe Bülbül, "Yavrum benim küçük şehidim. İçim yanıyor yavrum. İyi ki oğlum oldun Eren" sözleri duyan herkesi gözyaşlarına boğdu.

DESTAN YAZDILAR

1 Haziran'da Şırnak Şenoba'dan havalanan askeri helikopter, 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Helikopterde bulunan aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı 13 asker, şehit oldu ve isimleri tarihe 'ölümsüz kahramanlar' olarak yazıldı.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın (51): PKK'nın korkulu rüyasıydı. Büyük operasyonun sürdüğü Kato Dağı'na 16 Mayıs'ta Türk bayrağını diken timin başındaydı. Dağı teröristlerden temizleyerek PKK'ya ağır darbe vuran Aydoğan Paşa, ilk terör mücadelesi için gittiği yerde 25 yıl sonra şehit oldu. 15 Temmuz'da 'Bir tek asker garnizon dışına çıkmayacak' darbe girişimi sırasında da kahramanlaşan Aydın, kendi ölüm emrini verecek kadar gözü pek, kahraman bir askerdi.

ÜNİFORMAM GELİNLİĞİM

Şehit Yarbay Songül Yakut (41): Türkiye'nin ilk kadın jandarma komutanıydı. Mesleğine âşıktı. Memleketi Malatya'da dost ve akrabaları 'Evlenmeyecek misin?' diye sorduğunda o gülümseyerek "Ben evliyim. 1997'de evlendim. Üniformam gelinliğim, mesleğim ise aşkım" diyordu. Babası Seyit Yakut'u 13 yaşında iken kaybeden Songül'ün en büyük destekçisi annesiydi. Halkla iç içe yaşar, kadınların sorunlarını dinlerdi. FETÖ'nün kumpasları karşısında da pes etmedi, mücadele edip hukuk savaşını kazandı. Rütbesini tekrar aldı. Ailesi, şehidin bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Aile, reklam olmasın diye ne duyuru yaptı ne de fotoğraf çektirdi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak (32): Adanalı şehit yüzbaşı, okul hayatı boyunca çok başarılıydı. Hayali askeri pilot olmaktı. Tıp fakültesini kazanacak puanı varken hayalini kurduğu pilotluğu seçmişti.

Sabah