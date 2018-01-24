“Siz üretin, destek bizden”

600 firmanın bin marka ile yer aldığı, 40 bini yabancı olmak üzere en az 150 bin ziyaretçinin katılımı ve toplamda 1 milyar dolarlık ihracat anlaşmalarının yapılması beklenen 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

20 SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Fuarın açılış töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İMOB’un mobilya sektörünü dünyaya açtığına işaret etti. Sektörün dış ticaret fazlası verdiğine değinen Tüfenkci, “Mobilya, 20 sektöre birden etki ediyor. Onun için bu sektöre destek vermeye devam edeceğiz. Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında bu yıl imalat sanayiini genişletmek ve ihracatı arttırmak için teşvik veriyoruz. Sektörün önü çok açık, 2023’te hedeflenen 10 milyar dolar ihracat yakalanacağını umut ediyoruz” dedi. Tüfenkci, mobilyacılara “Biz size 2023 hedefleri için gereken destekleri vereceğiz. Siz isteyin biz yapalım” diye seslendi.

KDV İNDİRİMİ YÜZDE 30 BÜYÜME GETİRDİ

Bakan Tüfenkci, girişimcinin ve ihracatçının önünü açmak için atılan adımlara da temas etti. Tüfenkci, bu çerçevede yapılan KDV indiriminin mobilya ve dayanıklı tüketim sektörünü yüzde 30 büyüttüğünü dile getirdi.

Büyükekşi: Kimsenin üretmediğini tasarlayın

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2007’de 1.5 milyar dolar olan mobilya ihracatının 2017’de 3 milyar doları bulduğunu belirt. Sektör için katma değerin önemine işaret eden Büyükekşi, şöyle konuştu: “Sektörün daha önce 6 milyar dolar olan 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolara yükseldi. Bugün Kanada’dan Uganda’ya birçok ülkeye mobilya ihraç ediyoruz. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, ‘Herkesin bakmadığı yönden dünyaya bakmalıyız’. Sektör de kimsenin görmediği, kimsenin yapmadığı ürünleri tasarlasın.”