Siz sevgiyle örün, biz ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım

Akbatı AVYM ‘Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz’ projesine destek vermeye başladı. 1-31 Ocak tarihleri arasında gönüllü ziyaretçilerin ördüğü atkı ve bereler toplanarak okul yolundaki ihtiyaç sahibi miniklere ulaştırılacak.

Siz sevgiyle örün, biz ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım
Eklenme: 03 Ocak 2017, 20:51
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Üç yıl önce İstanbul, Göztepe’de yün ve iplik satan küçük bir mağazada başlayan ‘Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz’ projesi bu süre içinde binlerce ihtiyaç sahibi çocuğa atkı ve bere ulaştırdı. Proje kapsamındaTürkiye’nin dört bir yanından Tutku Yün Evi’ne gönderilen atkı ve bereler toplanıp kışın çetin geçtiği köy okullarına, her gün onlarca kilometre yürümek zorunda olan ihtiyaç sahibi miniklere gönderiliyor. 

Akbatı AVYM ise bu sene bugüne kadar Erzurum, Mardin, Batman, Eskişehir, Nevşehir, Muş ve Trabzon’daki çocukları mutlu eden bu projeye destek vermeye başladı.  Akbatı Danışma noktasına yerleştirilecek Sevgimizi Ellerimizle Örüyoruz kutusu ile sevgi ve el emeğiyle örülen atkı ve bereler toplanacak, güzel paketler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 1-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek projede yüzlerce atkı ve bere toplanması hedefleniyor.

 

 
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