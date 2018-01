Siz işgali iyi bilirsiniz

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı’na bakarsak bunu görürüz” dedi. Başbakan Yıldırım ile Lübnan Başbakanı Saad Hariri, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. Bir gazetecinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin “İşgal temelli olmamasını diliyoruz” şeklindeki ifadesini hatırlatması üzerine Yıldırım, Afrin’in Türkiye’nin güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

“FRANSA SAKAT DÜŞÜNÜYOR”



Harekatın bir nedeninin de bölgede yaşayan insanlara karşı terör örgütlerinin yaptığı zulmün sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Suriye’de DEAŞ’a karşı tüm operasyonlar gerçekleşiyorsa, Afrin’de de biz DEAŞ, PKK, PYD/YPG’ye karşı bir operasyon yapıyoruz. Eğer Fransa meseleyi böyle alıyorsa, onların Suriye’deki yaptıkları faaliyeti de aynı şekilde değerlendirmek lazım” diye konuştu. Bu düşüncenin temelden sakat olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



“BİZ İŞGAL DEĞİL, İHYA EDİYORUZ”



“Türkiye’nin katiyen bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı’na bakarsak bunu görürüz. Fırat Kalkanı operasyonu ile 3 bin 600 DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek, orayı terörden temizleyen ve bugün 130 bine yakın Suriyelinin yaşadığı, 160 bin öğrencinin tekrar eğitime başladığı, huzur ve barış içerisinde bir alana dönüştürdük. Bizim Afrin’de yapmak istediğimizin ne olduğunu anlamak için Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki Münbiç, Cerablus ve Azez hattında 2 bin kilometrelik alana bakmaları yeterlidir. Onun dışındaki değerlendirmelerin gerçekle alakası yoktur.”



Münbiç’in demografik yapısına bakıldığında yüzde 95 Arap nüfusun bulunduğunun görüleceğine işaret eden Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:



“PYD, TEPESİNDE BOZA PİŞİRİYOR”



“Onların tepesinde boza pişiren, onlara hayatı zehir eden bir avuç terör grubu var. Amerika, burada duruşunu açıkça ortaya koymalıdır. Orada yaşayan insanlara zulmeden terör örgütüne mi destek verecek, yoksa oradaki halkın bu terör örgütlerinden kurtulmasına mı katkı sağlayacak, Amerika buna karar versin. Türkiye, her türlü tehdidine karşı milli güvenliği gereği yapması lazım gelen harekatı yapar. Bunun için de başka ülkelerden izin almak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu faaliyetler aslında ülkemizin hududu bulunan hem Suriye’de hem de Irak’ta hududumuz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermemek bakımından bundan sonra da devam edebilir. Bunun da bilinmesinde fayda var.”



“BUNA KARGALAR BİLE GÜLER”



Başbakan, bir gazetecinin, Türkiye’nin sınırlarına roket saldırılarının sınır içinden yapıldığına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Türkiye’nin içerisinden Türkiye’deki vatandaşlara roket saldırısı, akla ziyan deli saçması düşüncelerdir. Buna kargalar bile güler. Böyle bir şey yok. Türkiye, hudutları içerisinde yüzde yüz halkın güvenliği vardır, huzuru vardır. Herhangi bir terör faaliyetine de asla izin vermeyiz. Bu tamamen bazı çevrelerin terör örgütüne yönelik destek kampanyalarından başka bir şey değildir. Bunların nereden geldiğini bilmek için kehanete lüzum yok. Bunların hepsinin ölçümleri, gözlemleri yapılıyor ve roket saldırısı gelir gelmez de anında karşılık veriliyor, susturuluyor ama üç yıldır arazinin her tarafında maalesef bu terör örgütü muazzam bir kendilerine göre tahkimatlar yapmış, patlayıcılarla her tarafı donatmışlar. Araziye giren güvenlik güçlerimiz gereğini yapmaktadır.”

Hariri’den Türkiye’ye teşekkür

Başbakan Yıldırım, Lübnan Başbakanı Hariri’yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yıldırım, onuruna öğle yemeği verdiği Hariri’ye Çankaya Köşkü’nü gezdirdi. Ortak basın toplantısında konuşan Hariri, başta güvenlik olmak üzere ikili ilişkilerin gelişmesinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının da kabul edilemez olduğunu belirtti. Suriye’yi de değerlendiren Hariri, “Suriye’de de tüm halkın ve özellikle sığınmacıların haklarını koruyacak ve toprak bütünlüğünü sağlayacak bir çözümden yanayız” dedi.