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Siz hiç tank kovalayan bir millet gördünüz mü?
Fetullahçı vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında önüne kattığı bir tankı kovalayan halk kameraya böyle yansımıştı...
11 Temmuz 2017 Salı 01:02
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 01:02
Siz hiç tank kovalayan bir millet gördünüz mü
FETÖ
15 Temmuz
tank kovalayan millet
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