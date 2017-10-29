Siyonistlerin yıkım işgali

Filistin halkına dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan ve mallarına el koyan katil İsrail’in işgal politikası sürüyor. İşgalci İsrail Belediyesi’nin işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyinde bulunan Kufr Akab köyünde Filistinlilere ait 138 daireyi yıkma kararını onayladığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terörist İsrail makamlarının Kufr Akab köyünde Filistinlilere ait 5 yerleşim birimini yıkma kararını çıkardığı belirtildi. Kararın gelecek hafta uygulanacağı kaydedilirken gerekçe olarak işgal makamlarının binaların “ruhsatsız” olduğunu ileri sürdüğü aktarıldı. Kufr Akab semti işgal altındaki Kudüs kuzeyinde bulunuyor ve yaklaşık 60 bin Filistinli oturuyor.

Bu arada işgal altındaki Kudüs’te İsrail belediyesine bağlı yıkım ekipleri İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneyinde bulunan Silvan kasabasında da yıkıma hazırlanıyor. İşgal güçleri ve belediye yıkım ekiplerinin Silvan kasabasında birçok Filistinli ailenin evine baskın düzenleyerek yıkım karalarını dağıttığı belirtildi.

İşgal altındaki Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeyi ve şehri tamamen Yahudileştirmeyi hedefleyen işgal yönetimi Filistinlilere baskı yapmak ve onları göçe zorlamak amacıyla ruhsatsız olduklarını öne sürerek evlerini ve iş yerlerini yıkıyor.

Filistinlilere inşaat ruhsatı vermeyen ve ruhsatsız olduğu bahanesiyle evlerini yıkan Siyonist yönetim bir yandan da kendi binalarını dikiyor. İsrail, Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilerden işgal edilen topraklar üzerinde onbinlerce konutluk yeni yerleşim birimleri inşa edip dünyaya meydan okuyor.