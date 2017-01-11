Siyonistlerin yeni gündemi: Netnayahu'nun ses kaydı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun, ülkenin en büyük gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un ve Ynet haber sitesinin sahibi Arnon Mozes ile "kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığına" dair polisin elinde ses kayıtları bulunuyor.



"PAZARLIK"

Haberde Netanyahu'nun medya patronu Mozes'a, 2014 yılında yapıldığı belirtilen görüşmelerde, "kendisini destekleyen yayınlar yapması karşılığında, İsrail Hayom (İsrail Bugün) gazetesi gibi basındaki en büyük rakiplerinin ücretsiz dağıtılmasını yasaklayan yasal düzenleme yapma sözü verdiği" öne sürüldü.

Netanyahu ile Mozes arasındaki görüşmelerin 2009 yılına kadar dayandığı ve bu görüşmelere ünlü bir iş adamının aracılık ettiği belirtilen gazete haberinde, Netanyahu'nun Mozes ile ilişkilerini geliştirmeye hevesli olduğu ve İsrail Hayom gazetesini tamamen kapatma sözü bile verdiği iddia edildi.



"HER ŞEYİ YAPMA" SÖZÜ

Haaretz'in aktardığı bilgilere göre, Yedioth Ahronoth'un hem sahibi hem de genel yayın yönetmeni olan Mozes, Netanyahu'ya, istediği kadar iktidarda kalması için "her şeyi yapma" sözü verdi.



Mozez ayrıca, Netanyahu'ya istediği gazetecileri belirleyip kendisine söylemesi halinde onları hemen işe alma taahhüdünde bulundu.



MEDYA PATRONUNUN DA NETANYAHU'DAN TALEBİ VAR

Haberde bunun karşılında Mozes'ın Netanyahu'dan, basındaki en büyük rakipleri İsrail Hayom gazetesinin ücretsiz dağıtılmasını yasaklamasını istediği ve böylece gazetesi Yedioth Ahronoth'u daha önceki en etkin gazete pozisyonuna yeniden kavuşturmayı planladığı iddia edildi.

Netanyahu'nun Mozes'ın bu teklifini olumlu karşıladığı ve 2015 Mart genel seçimlerinden sonra bu anlaşmayı hayata geçirmenin yollarını arayacağını söylediği belirtildi. Haaretz'e göre bu anlaşma hayata geçirilmedi ve Yedioth Ahronoth gazetesi 2015 seçimlerinde Netanyahu'nun rakibi Siyonist Birlik Bloğu'nun başkanı İzak Herzok'u desteklemeye devam etti.

Haaretz'e isminin açıklanmaması şartıyla konuşan İsrail Adalet Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nden üst düzey yetkililerin, Netanyahu ve Mozes arasında geçtiği öne sürülen bu konuşmanın açıkça bir "rüşvet pazarlığı" olduğunu söyledikleri kaydedildi.



İSRAİL HAYOM

Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Amerikalı bir iş adamına ait İsrail Hayom gazetesi, mevcut İsrail hükümetini destekleyen yayınlar yapıyor.



NE OLMUŞTU?

Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında önceki hafta polise iki kez ifade vermişti. Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleşen sorgulamalardan ilkinin üç saat, ikincisinin ise beş saat sürdüğü belirtilmişti. İsrail basınında çıkan haberlere göre bu hafta polisin Netanyahu'nun ifadesine yeniden başvurması bekleniyor.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu ise konuyla ilgili en son yaptığı açıklamada, "Yıllardır bana ve aileme karşı yürütülen eziyet neticesinde hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey de çıkmayacak, çünkü hiç bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.