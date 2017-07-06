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Siyonistlerin tutukladığı TİKA çalışanı hakkında karar!

İsrail mahkemesi, TİKA çalışanı Murteca'nın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 10 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 03:35
Siyonistlerin tutukladığı TİKA çalışanı hakkında karar!

Siyonist İsrail mahkemesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nın duruşmasını 10 Eylül'e erteledi.

Murteca'nın gıyabında Biru's-Seba kentindeki Merkezi Mahkeme'de görülen duruşmada "sanığın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 10 Eylül'de görülmesine" karar verildi.

TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Murteca, 12 Şubat'ta İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış 37 gün süren gözaltı halinin ardından 21 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Murteca, 12 Şubat'tan bu yana İsrail'in güneyindeki Nafha Hapishanesi'nde tutuluyor.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, Murteca'nın insani krizle pençeleşen Gazze'deki yardım faaliyetlerine, "teröre destek" suçlaması getirmişti.

Şin-Bet yaptığı yazılı açıklamada, Murteca'yı, TİKA'nın dünyanın en büyük insani dramlarından birinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımları "askeri hedefler için kullanılmak üzere İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerine ve ailelerine dağıtmakla" suçlamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Murteca, 2012'den bu yana Gazze'de TİKA için çalışıyor.

İsrail'in yardım kuruluşlarına baskısı sürüyor

İsrail 2006'dan beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, insani yardım faaliyetleri yürüten uluslararası kurum ve kuruluşlara, "Hamas'a yardım ettikleri" gerekçesi ile baskı yapıyor.

İsrail makamları geçen ağustos ayında, Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki Filistinli çalışanı Vahid Abdullah el-Burş'u da "Hamas'a yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alarak yargılamıştı.

Bu baskılardan, İsrailli sivil toplum kuruluşları da payını alıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da işlenen askeri ihlalleri kayıt altına alan İsrailli insan hakları örgütü B'tselem, "vatana ihanet" suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

İsrail ayrıca çıkardığı bir kanunla, "İsrail'in veya işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin boykot edilmesi" çağrısında bulunan aktivistlerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 03:35
  1. Siyonistlerin tutukladığı TİKA çalışanı hakkında karar
  2. İsrail mahkemesi
  3. TİKA çalışanı Murteca
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