Siyonistlerin baskısına dayanamadı yarışmayı bıraktı

Fransa televizyonunda yayınlanan 'The Voice' (O Ses) isimli şarkı yarışmasına katılan Mennel Ibtissem’in bu kararı almasında Nice ve Saint-Etienne-du-Rouvray'deki saldırılardan sonra hükümeti "gerçek terörist" olmakla suçladığı sosyal medya paylaşımlarının etkili olduğu öğrenildi. Mennel yarışmadan ayrılma kararını dün Facebook hesabından duyurdu.

Fransa gündemine oturan 22 yaşında olan ve İngilizce öğretmenliği okuyan Suriye asıllı Fransız vatandaşı Mennel Leonard Cohen’in ünlü Hallelulaj parçasını yarı İngilizce ve yarı Arapça okumuş juri üyeleri Mennel’in performansını ayakta alkışlamıştı.

İSLAM DÜŞMANLARI HORTLADI

Öte yandan Fransa’ da Müslümanlar ve İslam konusunda hararetli tartışmaların yaşandığı şu dönemde, Mennel’in Fransız televizyonunda yer alması sosyal medyada sert eleştirilere sebep oldu. Özellikle twitter'den yorumda bulunan bir çok aşırı sağcı ve İslam karşıtı, milyonlarca kişinin takip ettiği bu programa başörtülü bir kadının katılmasına izin verilmesine karşı çıkmıştı.