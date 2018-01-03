Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Siyonistlerden yeni tehdit: Vururuz

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlerle ilgili konuştu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:11
Siyonistlerden yeni tehdit: Vururuz

Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen cuma günü İsrail'e fırlatılan roketlerin arkasından gerçekten İslami Cihad Hareketi çıkıyorsa hareketin yönetimi, Gazze Şeridi'nde ve dışında bulunan liderleri ile altyapısının hedef alınmasına hazır olduğunu düşünüyor anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, 29 Aralık Cuma günü Gazze'den fırlatıldığı iddia edilen roketlerle ilgili soruşturmayı tamamladığını aktaran Adraee, şunları kaydetti:

"Soruşturma sonucunda, cuma günü atılanların 30 Kasım 2017'de İslami Cihad Hareketi tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinden fırlatılan roketlerin benzeri olduğu ortaya çıktı. Bu aynı zamanda Hamas'ın, bu örgütü kontrol etmek için ne tür zorluklarla karşılaştığına işaret ediyor."

İsrail ordusu, 29 Aralık'ta Gazze'den 3 roket atıldığının tespit edildiğini ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirmiş, sözü edilen üçüncü rokete ilişkin ise bilgi vermemişti.

İddia edilen roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:11
  1. Gazze
  2. Gazze Şeridi
  3. Filistin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    1. KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    2. Hayatını kurtardığı kişi tarafından at..
    3. Fıtıkçı rot balanscının iş yerine..
    4. Akşener'in iddiası Tokatlıları fena..
    5. BAE'ye büyük şok! Hepsi iptal edildi
    6. Binlerce Sancaktepeli Kudüs için..
    7. İsrail askerleri intihar etmeye başladı
    8. Özbeklere ambargo mu uygulanacak?
    9. Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    10. Avrupa'da şok! Deniz taştı, uçaklar..
    11. Film gibi operasyonla böyle yakalandı
    12. Bir skandal daha: 'Filistin' konulu..
    13. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    14. Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan..
    15. Türk vatandaşlarına o ülke için yeni..
    16. Aksa'ya adanan bir hayat: Şeyh Raid..
    17. Osmanlı düşmanı BAE'ye kötü haber
    18. Almanya tarafını seçti! İran'da bakın..
    19. İsmini değiştirip Pensilvanya'da..
    20. Tam 17 yıldır buraya bakıyorlar...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!