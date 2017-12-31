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Siyonistlerden Trump'a teşekkür

Batı Kudüs'te bir binaya asılan pankartta, ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'i büyütmek için çalışmasından dolayı teşekkür edildi.

31 Aralık 2017 Pazar 03:26
Siyonistlerden Trump'a teşekkür

Kudüs'te çekilen fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür edilen pankart dikkat çekti.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden Trump için "Teşekkür ederiz ve mutlu yeni yıllar. İsrail'i daha da büyütüyorsun" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, Aralık ayının ilk haftasında resmi olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı. Trump'ın kararı, geçtiğimiz hafta BMGK'da 128'e 9 oyla çakıldı.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 03:26
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