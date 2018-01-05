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Siyonistlerden idam tezgahı

İslam düşmanı katil İsrail, barbarlıkta sınır tanımıyor.

05 Ocak 2018 Cuma 02:34
Siyonistlerden idam tezgahı

Siyonistler topraklarını alıp hayatlarını zindana çevirdikleri Filistinlilerin direncini kırmak ve teröristliklerine kılıf uydurmak için idam yasasının ilk adımını attı. Parlamentoda 49’a karşı 52 oyla kabul edilen tasarıyı, AB eleştirmekle yetindi.

Amerika’nın hadsiz şımarık çocuğu İsrail, sarı şeytanın Kudüs kararı sonrası iyice zıvanadan çıktı... Önce işgal ettiği toprakların İsrail’e ilhakını onaylayan ardından Kudüs’ten çekilmemeyi yasalaştıran siyonistler önceki gece yarısı da Filistinlileri, daha rahat katletmek için idam tasarısını meclise taşıdı. Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan ilk tur oylamada kabul edildi. İdam yasa tasarısı ilk oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

SOKAKTA DEĞİL, HÜCREDE İDAM

Filistinlileri sokaklarda gerçek kurşunlarla öldürmekten geri durmayan barbar İsrail, idam tasarısının yasalaşmasıyla birlikte Müslümanları uydurma kararlarla kolaylıkla idam etmeyi planlıyor.

İdam tasarısını savunan İsrail Başbakanı Netanyahu, “İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var. Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz” diyerek kendi yaptıkları barbarlıkları unutup Filistinlileri hedef gösterirken, ırkçı Savunma Bakanı Avigdor Liberman da “Yahudi kanı ucuz değil” diyerek tasarıya desteğini açıkladı. Kendi terörist uygulamalarını unutup hayatlarını zindana çevirdiği Filistinlilerin tepki vermesini bile hazmedemeyen korkak İsrail, idam yasasıyla Filistinlilerin direncini kırmak isterken; sözde özgürlük yanlısı Avrupa Birliği (AB) kararı eleştirdi. AB’nin İsrail’deki ofisinden yapılan açıklamada, “İdam, insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı alçaltıcı bir uygulamadır. Kanıtlanmış hiçbir caydırıcılığı yoktur. Adli hataların geri çevrilemez ölümlere neden olmasını sağlar” ifadelerine yer verildi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 02:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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