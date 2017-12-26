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Siyonistlerden alçak hamle! İdam edecekler

İşgalci İsrail yönetimi ''terörizm'' ile suçladığı Filistinlileri idam etmeye hazırlanıyor.

26 Aralık 2017 Salı 09:55
Siyonistlerden alçak hamle! İdam edecekler

İsrail, Filistinlilere idam cezası getirecek yasa tasarısını çarşamba günü Knesset'te oylamaya sunuyor.

Tasarının en büyük taraftarı, beklendiği gibi aşırı sağcı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman. İsrail televizyonuna konuşan Lieberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" dedi.

Savunma Bakanı, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor" diye konuştu.

Tasarı, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngörüyor. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak üç turdan geçmesi gerekiyor.

İdam hükmünün olmadığı İsrail'de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:55
  1. İsrail
  2. Filistin
  3. ABD
  4. Avigdor Lieberman
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