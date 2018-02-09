Siyonistler yine saldırmaya başladı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere müdahale ederek, 1 kişiyi başından ağır yaraladığı bildirildi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğu sınırında bir Filistinlinin başından ağır şekilde yaralandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.