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Siyonistler yine saldırdı... Yaralı ve şehit var...

Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:53
Siyonistler yine saldırdı... Yaralı ve şehit var...

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlileri gözaltına almak için Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Nizam köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullandığı baskın sırasında başından yaralanan Musab Firas et-Temimi (17) isimli Filistinli gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin, daha önce köy sakinlerini, askeri araçlar ve  Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş atarak zarar verdikleri iddiasıyla, köyün girişini kapatmak ve sakinlerini de gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 16:53
  1. Yahudi
  2. Filistin Sağlık Bakanlığı
  3. Ramallah
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