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Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere müdahalesinde yaralananların sayısı 9'a çıktı.

09 Şubat 2018 Cuma 22:09
Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının protesto edildiği gösterilere müdahalesinde yaralananların sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğu sınırında biri ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerleri, bugün Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kudra daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğu sınırında bir Filistinlinin başından ağır şekilde yaralandığını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 22:09
  1. ABD
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